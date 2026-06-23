Cristiano Ronaldo explotó cuando le preguntaron por Lionel Messi en el Mundial 2026: “No te respondo”

El astro portugués dejó hablando solo a un periodista y lanzó una dura advertencia cuando le preguntaron por los goles de Lionel Messi.

¡Apareció Portugal! La ‘Selecao’ consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026 tras derrotar 5-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K y logró la clasificación a los dieciseisavos de final tras una tremenda actuación de Cristiano Ronaldo, quien silenció todas las críticas.

Con un doblete de CR7, y anotaciones de Nuno Mendes, Rafael Leao y un autogol de Abduvohid Nematov, los lusos sacaron chapa de candidato en la cita planetaria y le pusieron dura tarea a la Selección Colombia que esta jornada enfrentará a RD Congo en Guadalajara.

La gran figura del encuentro disputado en el Houston Stadium fue Cristiano Ronaldo. El atacante de 41 años marcó en dos oportunidades y batió un récord que posiblemente nunca logrará Lionel Messi: se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis mundiales distintos (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Uzbekistán (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images).

La reacción de Cristiano Ronaldo por Lionel Messi

Tras la contundente victoria, el nacido en Madeira dialogó con los medios e inevitablemente se le consultó por la añeja rivalidad con Lionel Messi, quien en esta Copa del Mundo suma cinco conquistas que lo alzan como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, un récord que sin duda representa un punto sensible para Cristiano.

Así quedó reflejado en la zona mixta donde el astro portugués ignoró una pregunta en español sobre Lionel Messi. “Dale, dale…”, alzó la voz Cristiano, quien inmediatamente dejó hablando solo al periodista y atendió a otro reportero, no sin antes avisarle “depende de la pregunta, sino yo no te respondo…”.

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Finalmente, y de mala gana, el portugués se refirió a un posible cruce con Messi en las ronda de eliminación directa. “No sé qué contestarte, porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero bien, sería top (enfrentarme con Messi). Pero lo más importante era hoy, ganar y pasar de grupo”, remató.

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta… ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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