El apodo que New York Times le puso a Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

La sección deportiva "The Athletic" no tuvo piedad con la actuación de la Albiceleste y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Pasan los días y la prensa internacional sigue reaccionando a la final del Mundial 2026 que coronó a España como flamante campeón de la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Uno de los medios más prestigiosos que se refirió al duelo entre La Roja y la Albiceleste fue el New York Times.

A través de su sección deportiva “The Athletic”, el citado medio le dedicó una extensa columna a la selección dirigida por Lionel Scaloni, a la que fustigó por su planteamiento y estilo de juego. Firmada por Adam Crafton, el artículo le lanza una dura crítica a la Albiceleste: “Argentina se deshonró a sí misma y ​​a la final de la Copa del Mundo con su petulancia sin encanto”.

“Mientras los héroes españoles campeones del mundo se reunían en el podio, sus rivales, Argentina, maltrechos y derrotados, les daban la espalda. Aquello marcó la culminación de una actuación irritable, petulante y de mal gusto por parte de los ahora destronados campeones del mundo, que los dejó con un jugador menos en el campo durante los 30 minutos de tiempo extra, y que provocó peleas propias de un bar en el terreno de juego tras el pitazo final”, señala el texto.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

En esa línea, The Athletic argumenta que “en el fragor de la batalla, pueden producirse altercados y escaramuzas. Sin embargo, su rechazo a la coronación española resultó particularmente desagradable, una muestra de falta de respeto hacia los vencedores del evento deportivo más prestigioso del mundo. Sin embargo, esto encajaba perfectamente con la insípida actuación argentina, que ofreció poco en cuanto a contenido o estilo durante los 120 minutos que duró el partido”.

El apodo del New York Times contra Lionel Messi

El artículo también critica la actitud de algunos jugadores de la Selección Argentina, poniendo énfasis en Lionel Messi a quien califican como “un mero espectador”, después de haber sido “un salvador divino”. Además, le critica en duros términos su actitud cuando denunció a Marc Cucurella por taparse la boca: “El comportamiento de un niño que intenta contarle cosas a su profesor”, sentencia.

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En síntesis…