Pese a ser agredido por Argentina, así fue el enorme elogio de Gavi a Lionel Messi

Gavi se olvidó de la gresca de la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina y luego de celebrar el título le dejó un gran mensaje a Lionel Messi.

Una de las postales más lamentables de la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina tuvo que ver con la agresión que sufrió Gavi al término del duelo. El volante no tuvo acción durante el juego, pero vaya que sí fue protagonista cuando Leandro Paredes lo jaloneó hasta tirarlo al piso. A pesar de este mal rato que a cualquiera hubiera frustrado, hay una respuesta muy sincera de su parte.

SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.



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Gavi, sin demostrar ningún tipo de repudio o resentimiento por el comportamiento de Leandro Paredes y de Argentina en general por también haber dado la espalda mientras España celebraba el título del Mundial 2026, utilizó las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su máximo ídolo en el fútbol. Así es, estamos hablando del inigualable Lionel Messi.

“El número 1 siempre“; fue el mensaje que compartió Gavi junto a un corazón dentro de la publicación que realizó Lionel Messi el día de hoy respecto a las sensaciones de haber perdido la final del Mundial 2026 con Argentina. Lejos de mostrarse enojado por la gresca ocurrida en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, el volante de España reconoció su enorme idolatría hacia el ’10’ albiceleste.

¡¡RESPETO POR EL GOAT!! Luego de ser parte de los festejos españoles en Madrid por la 2° estrella, Gavi comentó el posteo de Instagram que hizo Leo Messi, lamentando la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo: "EL NÚMERO 1 SIEMPRE ❤️"



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La broma de los jugadores de España sobre la pelea entre Leandro Paredes y Gavi

En un clima mucho más calmado y tranquilo luego de la final del Mundial 2026, los jugadores de España regresaron a su país para festejar junto a sus hinchas y se dio un suceso muy llamativo en donde los nombres de Leandro Paredes y Gavi fueron los grandes protagonistas. En un video en redes sociales se ve que obtienen un cartel del público y automáticamente se generaron las risas.

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“Velada del año VII, Paredes vs. Gavi“; se puede apreciar en el cartel mencionado y que a la vez es sujetado por un Fabián Ruiz que queda sorprendido. Luego, es Lamine Yamal quien también se percata del momento y comienza a jugar con la cámara como retando y diciendo: “Nos vemos“. Claramente, se trata de un momento ameno y que no tendrá motivos para llegar más lejos de una broma.

"VELADA DEL AÑO VII, PAREDES VS. GAVI"



El cartel de los jugadores de España en pleno festejo por la Copa del Mundo. pic.twitter.com/AdwiV79tH2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 20, 2026

DATOS CLAVES

Gavi felicitó a Lionel Messi en redes sociales llamándolo “El número 1 siempre”.

felicitó a en redes sociales llamándolo Leandro Paredes agredió a Gavi jaloneándolo al término de la final del Mundial 2026 .

agredió a jaloneándolo al término de la final del . Fabián Ruiz y Lamine Yamal bromearon con un cartel sobre el incidente entre Leandro Paredes y Gavi.