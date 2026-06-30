Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes o Nani: el equipazo que podría haber tenido Cabo Verde ante la Selección Argentina en el Mundial

El planeta Fútbol pide una definición a gritos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo. En la edición del año 2026 únicamente podrá darse en la final tras lo ocurrido en la fase de grupos. Eso sí, dice ambos astros pudieron haberse enfrentado este día viernes en la ciudad de Miami. Cabo Verde es la clave de todo.

Los Tiburones Azules serán el próximo rival de la Selección Argentina tras una auténtica hazaña en la fase de grupos. La noticia en este momento no pasa por su invicto en el certamen tras empatar frente a selecciones como Uruguay o España, sino por una serie de futbolistas que podrían ser parte de su convocatoria, gracias a diferentes vínculos familiares. Cristiano Ronaldo es el primero.

CR7 cuenta con una bisabuela nacida en Cabo Verde. Es el mismo motivo por el cual, incluso su hijo podría representar al país de los Tiburones Azules en un futuro. El devenir de los acontecimientos le llevó desde la isla de Madeira hasta Lisboa, donde comenzó su carrera en un Sporting que lo catapultó a la selección del país. Pero hay mucho más.

Y es que esta selección portuguesa está plagada de ascendencia caboverdiana. Nuno Mendes, lateral del Paris Saint-Germain de Roberto Martínez, tiene en sus dos padres la nacionalidad caboverdiana, producto del lugar de nacimiento de estos. Podría haber sido uno de los principales oponentes de Lionel Messi en las bandas del estadio de Miami.

Nani, otro refuerzo de peso que pudo tener Cabo Verde ante Argentina: GETTY

Al futbolista de Luis Enrique en Francia se le suman otros como Gelson Martins del Olympiakos, Rolando o Nani. Todos se encuentran en el final de sus carreras y, pese a no haber sido llamados por Portugal para esta Copa del Mundo, serían seleccionables en el escenario comentado de cara al viernes por Miami.

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Una defensa de élite

Quienes sí están en la convocatoria de Roberto Martínez y podrían tranquilamente representar a los Tiburones Azules contra Argentina no son otros que el lateral derecho Nélson Semedo y el defensor central del Villarreal Renato Veiga. Dos auténticos pilares de los últimos tiempos de la selección lusa, que eligieron al combinado europeo por encima del que será el próximo rival de la Scaloneta.

Vozinha sería el arquero en nuestro equipo. Contaría en defensa con nombres como Semedo, Rolando, Veiga y Nuno Mendes. Ya en la medular tendríamos en banda a los Nani y Martins cubriendo a los volantes Kevin Pina y Deroy Duarte. En ataque y para rematar, el capitán R. Mendes iría junto a un tal Cristiano Ronaldo.

Datos claves

Cabo Verde será el rival de Argentina en un partido mundialista en la ciudad de Miami.

será el rival de Argentina en un partido mundialista en la ciudad de Miami. Cristiano Ronaldo tiene una abuela nacida en Cabo Verde, lo que le daría ascendencia de ese país.

tiene una abuela nacida en Cabo Verde, lo que le daría ascendencia de ese país. Nuno Mendes, Nélson Semedo y Renato Veiga poseen raíces caboverdianas pero juegan con Portugal.