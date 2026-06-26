El brujo que anuló a Harry Kane anticipó el destino de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo

Para Nana Kwaku Bonsam, todos los caminos apuntan a una victoria de la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Nana Kwaku Bonsam se ha convertido en una de las grandes personalidades de la Copa del Mundo. El hechicero de Ghana ya fue tendencia en todos los sentidos tras anunciar que había realizado todo tipo de rituales para anular a Harry Kane en el encuentro ante Inglaterra. Ahora anticipa cuál será el destino de Cristiano Ronaldo y Portugal en lo que nos queda del certamen.

“Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal”, se mostraba tajante Nana Kwaku Bonsam. Todo ello en tiempos donde la figura del delantero es cuestionada y donde el conjunto de Roberto Martínez se juega el liderato del grupo frente a Colombia mañana en la ciudad de Miami. El hechicero de Ghana también tiene una historia en el pasado con CR7.

Muchos no lo recordarán, pero la realidad es que Nana Kwaku Bonsam ya se cruzó en el camino de Cristiano Ronaldo. En algún día entre Brasil 2014, diferentes entrevistas a su figura dejaron testimonios donde aseguraba que haría todo lo posible para que el luso no pudiese vencer a Ghana en la fase de grupos. Si bien los europeos quedaron eliminados en la primera fase del certamen, CR7 marcaría su único gol de la competición justamente ante los africanos.

Consultado por el resto de los aspirantes, Nana Kwaku Bonsam aseguró que Inglaterra será una de las selecciones que se quedará cerca del título. No duda que Portugal terminará siendo el vencedor cuando lleguemos al 19 de julio en Nueva Jersey. Confirmó igualmente que el delantero británico ya no tiene nada que temer en lo que nos queda de la Copa del Mundo: “Harry Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry Kane”.

Nana Kwaku Bonsam afirma que ya retiró su maldición sobre Harry Kane: GETTY

Las declaraciones del hechicero llegan en un contexto donde Portugal no tiene margen de error ante Colombia. Si bien la goleada ante Uzbekistán y el hecho de tener 4 puntos prácticamente le garantizan un lugar en dieciseisavos de final, su camino puede ser más que distinto durante las fases de eliminación directa dependiendo de si ocupa la primera o la segunda plaza. Este sábado en Miami veremos si Nana Kwaku Bonsam sigue acertando en sus predicciones.

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Asegura que Turquía quedó eliminada por su culpa

“Honestamente, fue un gran error. Había preparado un amuleto especial para debilitar al oponente previsto de Ghana en la Copa del Mundo, pero durante el ritual mi aprendiz resbaló con el mapa y la energía se dirigió hacia Turquía en su lugar”, confirmaba igualmente Nana Kwaku Bonsam. Los europeos ya se despidieron del torneo tras caer ante Estados Unidos y luego de dos primeros encuentros donde para muchos se convirtieron en la gran decepción del certamen.

Cristiano Ronaldo, a romper su maldición vs. Conmebol

En Colombia esperan poder mantener la racha. Los números dicen que la Conmebol es la única confederación del panorama internacional que no ha recibido goles de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo. Todo ello a lo largo de tres partidos oficiales donde nacionales de la talla de Uruguay o Brasil han sobrevivido a la puntería del mejor delantero de la historia de este deporte. Veremos si la racha se mantiene en Miami.

Datos claves

El hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal.

afirmó que este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal. La final de la Copa del Mundo se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.

en Nueva Jersey. La selección de Portugal suma 4 puntos en el torneo tras golear a Uzbekistán.