Vinicius consigue en 3 partidos lo que Messi y Cristiano Ronaldo no pudieron en seis Mundiales

Neymar volvió a jugar con la Selección y Brasil vive su mejor momento en varios años de la mano de la pareja Carlo Ancelotti y Vinicius. El atacante del Real Madrid consiguió a lo largo de los 3 partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo una marca que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo pudieron obtener durante sus 6 ediciones del certamen de acuerdo con los archivos oficiales.

Vinicius se convierte en el cuarto jugador brasileño que marca en los 3 partidos de una fase de grupos del Mundial. Algo solamente reservado para nombres de la talla de Ronaldo, Rivaldo, Romário y Jairzinho. La noticia pasa por entender que, además de unirse al selecto club de estrellas de la Verdeamarela, siempre que esto ocurrió, el Scratch de oro terminó festejando de acuerdo con las estadísticas de la FIFA.

Jairzinho lo hizo en México 1970 y el resultado lo sabemos todos. Lo mismo ocurrió en una Copa del Mundo de 1994, donde Romário fue la gran figura de un Brasil que cortaba con 24 años de sequía. Por la edición de Corea-Japón 2002 aparecería la pareja conformada por Rivaldo y Ronaldo para mantener una estadística que en este momento tiene a Brasil más que ilusionado.

“Es satisfactorio porque nunca tuve dudas de cómo podía llegar a esta Copa del Mundo. Para él es un honor jugar con la Selección. Lo está haciendo muy bien y además marcó de cabeza, algo que es muy raro en él. No voy a ser yo quien descubra a Vini. Para mí, Vini es un ‘top’. Obviamente, es uno de los mejores jugadores del mundo”, fueron las palabras de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior, tras una jornada redonda por parte de su estrella.

Vinicius marcó en todos sus partidos del Mundial: GETTY

Vinicius se llevó el premio al jugador del partido frente a Escocia. Un encuentro donde su doblete se sumó al gol de Matheus Cunha para asegurar la primera plaza del grupo por delante de Marruecos. Brasil evita un camino más que tortuoso en las fases de eliminación directa que iniciarán dentro de algunas jornadas. Si se hubiera clasificado como segundo de su zona, la trama desde la fase de dieciseisavos de final era menos que prometedora.

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Ancelotti, feliz por Neymar

Pasaron más de 800 días desde el último choque de Ney con Brasil. Su DT festeja el retorno: “Tuvo la oportunidad de jugar porque merecía jugar. Trabajó y entrenó para recuperarse con mucho profesionalismo. Por sus cualidades, puede ayudar al equipo en esta Copa del Mundo. Jugó bien los pocos minutos que jugó. Neymar no necesita motivación para jugar. Ningún jugador necesita eso para jugar con la camiseta de Brasil, y con Neymar es lo mismo. Tiene 34 años y la misma pasión que tiene un niño para jugar con Brasil”.

Brasil espera rival

Países Bajos, Japón o Suecia. De ahí saldrá el rival de un Brasil que se ilusiona por todo lo alto de cara a la fase de dieciseisavos de final. El choque será disputado el próximo lunes 29 de junio en la ciudad de Houston. Será el siguiente paso para un equipo que, de la mano de Carlo Ancelotti y Vinicius, empieza a recordar poco a poco a sus mejores versiones en la historia del torneo.

Datos claves

Vinicius Júnior se convirtió en el cuarto brasileño en anotar en los tres partidos de una fase de grupos de un Mundial.

se convirtió en el cuarto brasileño en anotar en los tres partidos de una fase de grupos de un Mundial. El entrenador Carlo Ancelotti elogió el desempeño de la estrella de Brasil tras vencer a Escocia.

elogió el desempeño de la estrella de Brasil tras vencer a Escocia. La selección de Brasil clasificó como líder de su grupo y disputará los dieciseisavos de final en Houston.