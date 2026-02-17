“Cristiano Ronaldo llegará fácilmente a los 1000 goles”

El futuro de Cristiano Ronaldo pasa por llegar a los 1000 goles como profesional. En este momento el portugués tiene 962 tras retornar a la actividad por Arabia Saudita después de su disputa contra el Fondo PIF de las últimas semanas. Un ex compañero de CR7 en Manchester United no duda que conseguirá el objetivo antes de que termine su carrera.

Nani habló para Four Four Two. Repasó en dicha charla toda su carrera en el fútbol inglés e igualmente en una selección portuguesa, donde de la mano de Cristiano Ronaldo, tocó el cielo en el verano del año 2016. No duda que la actual estrella del fútbol de Arabia Saudita conseguirá los 1000 goles oficiales antes de que termine su carrera e igualmente que se trata de una figura absolutamente trascendental en la historia del deporte portugués.

“Llegará fácilmente a los 1.000 goles, no tengo ninguna duda. Es un hito importante para Cristiano, algo en lo que lleva años pensando…Cristiano podría hacer una película con todos sus goles…Lo haría, incluso si tuviera que jugar en la liga profesional más baja para lograrlo. Pero creo que no lo necesitará”, reflexiones de Nani sobre el gran objetivo de CR7 a corto plazo.

“Cristiano siempre ha sabido lo que quería. Su determinación y su espíritu inquebrantable lo han convertido en uno de los mejores jugadores de la historia”, más elogios a la figura de Cristiano Ronaldo de quien para muchos iba a ser su heredero. Tanto en Eurocopa del 2016, como en la posterior Nations League, llevaron a la Selecao al mayor punto de rendimiento de la historia.

Nani no duda que CR7 llegará a los 1000 goles oficiales: GETTY

En este momento CR7 necesita un total de 38 goles para llegar a los 1000 goles oficiales. Una suma que no parece imposible a corto plazo para Cristiano y mucho más tras haber firmado las paces con el Fondo PIF de Arabia Saudita. Nani no duda que se trata de una figura por encima del resto y que se retirará sin problemas con más de 1000 tantos.

Nani y lo difícil que es ser heredero de CR7

Era para muchos el hombre encargado de tomar la batuta de CR7 cuando este se marchó al Real Madrid en el verano del 2009. La cosa para Nani tuvo altos y bajos en Old Trafford, donde ganaría más de 10 títulos, pero siempre bajo una sombra que entiende que no le ayudó a desarrollar su juego por todo lo alto.

“La gente dijo que Ronaldo y yo teníamos un estilo similar… pero se equivocaron; no deberían haber dicho que teníamos al nuevo Ronaldo, deberían haber dicho que teníamos a Nani, con diferentes cualidades”, más reflexiones del volante que también pasase por ligas como Portugal, España o Estados Unidos de Norteamérica.

Datos claves

