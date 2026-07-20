Dani Olmo no se guardó nada y cuestionó la actitud de Argentina tras la final del Mundial 2026, en especial a Roberto Ayala por agredirlo. El ahora campeón dejó muy mal parados a los albicelestes.

Además del triunfo de España sobre Argentina en la gran final del Mundial 2026, las distintas reacciones fueron lo que sorpresivamente llamaron la atención. Si bien el equipo campeón celebró a más no poder, los albicelestes no mostraron una buena actitud y el comportamiento de Roberto Ayala en contra de Dani Olmo puso en evidencia lo caliente que terminó siendo al ambiente de ayer.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Roberto Ayala, asistente técnico de Lionel Scaloni en Argentina, reaccionó de una terrible manera y en varios videos en redes sociales se pudo apreciar cómo agredió a Dani Olmo con un golpe en la cara a la vista de todos los jugadores. Es más, los jueces arbitrales también habrían podido estar al pendiente y en base a ello es que el volante español respondió. Eso sí, lo hizo con palabras.

“Cuando alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara de esa manera, mi instinto inmediato fue devolverle el golpe. Soy humano y, en el calor del momento, quieres defenderte, pero me contuve. No quería dar un ejemplo terrible para todos los niños y aficionados que estaban viendo desde casa. Tenemos una responsabilidad y somos modelos a seguir para la próxima generación”; declaró Dani Olmo en charla con los medios internacionales.

En cuanto a la conducta de Argentina en dar la espala cuando España estaba celebrando el título del Mundial 2026, Dani Olmo fue muy contundente. “Me importa un comino lo que hicieron después del partido. Pueden montar pataletas, lanzar puñetazos o hacer el ridículo, pero hoy mostramos mucha más clase que ellos, tanto dentro como fuera del campo. Aparte de Messi, que siempre se comporta con una clase pura, parecía que todos los demás en ese equipo y cuerpo técnico solo esperaban una excusa para pelear todo el tiempo”.

👏🇪🇸 Porque esto es MUCHO MÁS que solo un deporte: el MENSAJAZO de Dani Olmo que habla a la perfección de los valores de España:



"Somos un ejemplo para las nuevas generaciones" pic.twitter.com/HwCydy0wIq — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 20, 2026

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Las sanciones que FIFA podría imponer ante Argentina tras la final del Mundial 2026

Además del pésimo comportamiento por parte de Roberto Ayala, otros protagonistas de Argentina no estuvieron a la altura del evento que denotaba la final del Mundial 2026 y también fueron captados con conductas lamentables. Hablamos de Leandro Paredes, quien agredió a Gavi a vista de todos en el campo de juego, y Nahuel Molina, quien empujó a Rodri sin razón tras el final.

Toda esta situación ya fue notificada hacia FIFA, así que se esperan drásticas sanciones al respecto. De acuerdo a una reciente información de ‘Sky Sports‘, Argentina está siendo investigada por estas actitudes y en las próximas horas se podrá conocer de manera oficial cuál es la determinación final del caso. Claramente, el equipo albiceleste tiene todas las de perder por lo expuesto.

BREAKING: FIFA are set to investigate the behaviour of Argentina after the final whistle at the World Cup final. 🚨 pic.twitter.com/Z1soC4thpt — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

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