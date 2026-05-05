¿Cuántas finales de Champions League disputaron Arsenal y Atlético de Madrid?

Arsenal y Atlético de Madrid abren la semana de vuelta de las semifinales de la Champions League. Hablamos de los únicos clubes que quedan con vida en la competición sin haber jamás levantado el máximo torneo de carácter europeo. Estas son todas las finales de la Copa de Europa que han disputado tanto el equipo de Londres como el de la capital española dirigido por Diego Pablo Simeone.

Vayamos primero al conjunto de Mikel Arteta. Solamente disputaron hasta la fecha una final de la Champions League. Ocurrió en la temporada 2005/2006. Tras superar al Villarreal de Juan Román Riquelme en unas semifinales marcadas por el fallo del argentino desde los once pasos, el Barcelona fue su oponente en la definición de París, donde los culés remontaron el tanto inicial de Sol Campbell. Desde entonces, los Gunners no pudieron volver a una cita de estas dimensiones.

Por el Atlético de Madrid podríamos estar a las puertas de la cuarta final de la historia del club. La primera llegó en el año 1974 y contra el Bayern Múnich. La derrota en el segundo partido de dicha eliminatoria por 4 a 0 sigue marcada en la memoria de todo el equipo rojiblanco. 2014 y 2016, en ciudades como Lisboa y Milán, son los últimos precedentes que se tienen para un equipo que en ambas definiciones caería frente al Real Madrid de manera absolutamente dramática.

El Atlético de Madrid vuelve a una semifinal de la Champions desde el año 2017. En total han sido seis las ocasiones donde el conjunto rojiblanco se encontró entre los cuatro mejores equipos de Europa. 1974, 2014 y 2016 fueron las únicas ocasiones donde pudo superar a sus respectivos rivales en dicha instancia. Cayó en 1958 y, justamente nueve años atrás, nuevamente frente al Real Madrid.

Atlético de Madrid perdió en todas sus finales de Champions: GETTY

En cuanto al Arsenal se refiere, la realidad es mucho menor. Los Gunners disputaron su primera semifinal de la Champions en el año 2006 frente al Villarreal. Tras ello tendrían que esperar dos años para volver a dicha cita. En aquella ocasión, el Manchester United, dirigido por Sir Alex Ferguson y con Cristiano Ronaldo como bandera, los eliminaría del certamen. Doce meses atrás sería justamente el Paris Saint-Germain quien les derrocaría a las puertas de la final de Múnich.

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¿Cuándo se juega la final de la Champions?

Todo se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en la ciudad de Budapest. La capital de Hungría albergará el encuentro más importante de la temporada europea desde las 18:00 h de Madrid. Mañana se resolverá el segundo finalista con el partido de vuelta entre Bayern Munich y París Saint Germain.

Arsenal no pisa la final de la Champions desde el 2006: GETTY

El estadio Puskas Arenas en el escenario de la definición. Un recinto construido en el año 2019 y que posee una capacidad para 67.215 personas. La Selección de Hungría suele hacer de local en dicho feudo. No es ni mucho menos la primera definición europea que tendrán sus paredes, pues albergaron la definición de la Europa League del año 2023 y donde Sevilla derrotaría en los penaltis a la Roma de José Mourinho.

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