Señalan a Luis Díaz de retirar a un jugador brasileño a menos de dos meses del Mundial

El nivel de Luis Díaz con Bayern Múnich está siendo tan superlativo que fue señalado de retirar a un jugador brasileño a menos de dos meses para que empiece el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Todo tiene una explicación más que lógica.
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Bayern Múnich y París Saint-Germain protagonizaron uno de los mejores partidos de la historia de la Champions League. No solo la semifinal de ida terminó 5-4 a favor del PSG, ‘Lucho’ Díaz también dejó una auténtica joya que le dio la vuelta al mundo y llegó hasta a Argentina.
“5-3. ¡Atención! Kane para ‘Lucho’, controla… No, no , no , no. Para mí este es el mejor gol del partido. Este gol es una locura, este gol es impresionante. Pase largo de Harry Kane, el control de ‘Lucho’ Díaz de aire y en el control gambeatando con un sombrerito a Marquinhos ya es una genilidad”, empezó diciendo el streamer argentino ‘Davoo Xeneize’.
Señalan a Luis Díaz de retirar a un jugador brasileño en Champions
Luis Díaz y Marquinhos en Champions League. (Foto: Getty Images)
Al ver el golazo de Luis Díaz ante el PSG en la semifinal de ida de la Champions League 2025-26, el famoso streamer ‘Davoo Xeneize’ no dudó en señalar al jugador colombiano diciendo que “lo retiró a Marquinhos. Todos recordamos lo que le hizo Messi a Boateng hace 11 años. Sé que es Messi, pero cada vez que hablemos de Boateng de qué nos acordamos: lo que le hizo Messi, como le detruyó la cadera. Si Bayern gana esta Champions, en 10 años vamos a recordar este gol de ‘Lucho’ Díaz contra el PSG“.
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Los goles que lleva Luis Díaz en la Champions League 2025-26
Hasta la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y PSG del próximo miércoles 6 de mayo a las 2:00 P.M. (hora colombiana), Luis Díaz lleva siete goles, cuatro asistencias y 891 minutos en los 11 partidos que jugó en la Champions League 2025-26.
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En síntesis
- Davoo Xeneize afirmó que el gol de Luis Díaz retiró simbólicamente al brasileño Marquinhos.
- El streamer comparó la jugada de Luis Díaz con la de Messi ante Boateng.
- El gol de Luis Díaz ocurrió en la semifinal de ida Bayern-PSG que terminó 5-4.