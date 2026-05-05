Mientras en Inter Miami marcó 86 goles, así le fue a Messi en sus 100 primeros partidos con Barcelona, PSG y la Selección Argentina

El Inter Miami festeja el centenar de partidos de un Lionel Messi que, a los 38 años, ya llega a su primer gran acumulado de encuentros con el equipo de David Beckham. Mientras por la MLS ha anotado un total de 86 goles, así le fue en ciudades como Barcelona o París cuando llegó a los 100 partidos oficiales. Con la Selección Argentina se acerca a los 200.

Empecemos con la primera gran casa de Lionel. En el Barcelona, y cuando tenía 20 años, el argentino firmó sus primeros 100 partidos con 34 goles y 20 asistencias. Todo ello en un contexto donde, de la mano de Pep Guardiola, empezaba a convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos. Poco a poco empezaría a cosechar los registros que le convirtieron en un auténtico huracán de récords.

Diferente es el escenario en el Paris Saint-Germain. Messi solamente disputó dos temporadas en la liga francesa y no llegó a los 100 partidos oficiales. Cerró su paso por la capital gala con un total de 32 goles y 34 asistencias en 75 encuentros disputados con el vigente campeón de Europa. Dos títulos de liga y una copa fueron buena parte de su palmarés al otro lado de los Pirineos.

Con Argentina, el centenario llegaría en el año 2015. Concretamente ante Jamaica y por una Copa América donde, de momento, no podría cortar su racha de finales perdidas con la Albiceleste. Hasta dicho momento, la Pulga sumaba 46 goles y 27 asistencias de la mano de un combinado con el que, en la próxima década, ganaría hasta cuatro títulos oficiales.

Messi duplica en Miami los números de sus 100 primeros partidos en Barcelona: GETTY

Ahora a esta ecuación se le suma un equipo de Miami donde Messi se ha convertido en icono. No solamente por el título de la MLS ganado meses atrás, también por unos números absolutamente de extraterrestre donde, a sus 86 goles en 100 partidos oficiales, se le suman otras 45 asistencias. A la espera de lo que ocurra en la Copa del Mundo, Messi sigue acumulando registros.

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¿Qué partidos le quedan a Messi antes del Mundial?

Nos encontramos en este momento a las vísperas de la jornada 12 de la MLS. Antes de que empiece la Copa del Mundo, Messi tendrá todavía hasta cuatro partidos oficiales con el equipo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo arranca con una visita a la ciudad de Toronto el 9 de mayo y donde se intentará cortar con la racha de dos partidos sin victorias para las filas de Guillermo Hoyos.

Tras ello, el 14 de mayo Messi volverá a salir de Miami para visitar a Cincinnati. Luego llegarán dos encuentros como local frente a Portland y Philadelfia el 25 de mayo para cortar su actividad a nivel de clubes antes del Mundial. En este momento no nos olvidemos que el vigente campeón de la MLS es tercero de la conferencia este con un total de 19 puntos sobre 33 posibles. 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, los registros del club hasta la fecha.

Datos claves

Lionel Messi alcanzó los 100 partidos con el Inter Miami registrando un total de 86 goles .

alcanzó los con el Inter Miami registrando un total de . El capitán argentino sumó 34 goles y 20 asistencias en sus primeros cien juegos con Barcelona .

y 20 asistencias en sus primeros cien juegos con . Messi cerró su etapa en el PSG con 32 anotaciones en 75 encuentros disputados oficialmente.