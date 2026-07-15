¿Cuándo vuelve a jugar Argentina si gana o pierde hoy vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

¿Cuándo vuelve a jugar la Albiceleste en el Mundial 2026? Todo dependerá del resultado frente a Inglaterra en Atlanta.

La Selección de Argentina enfrentará un duelo de alto calibre este miércoles cuando enfrente a la Selección de Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo donde ya espera España.

La ruta de Argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste ha debido luchar más de lo pensado para llegar a la instancia de los cuatro mejores del certamen planetario. Tras ganar el Grupo J con puntaje perfecto, en dieciseisavos de final tuvo que luchar hasta el tiempo extra para eliminar a la combativa Cabo Verde.

Luego en octavos de final remontó un partido épico para llevarse la llave ante Egipto y en cuartos de final también tuvo que recurrir al tiempo extra para avanzar frente a Suiza. Ahora, ante su clásico rival, la lucha será al todo o nada.

Argentina buscará ante Inglaterra clasificar a su segunda final consecutiva en mundiales (Getty Images).

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

En caso de derrotar a Inglaterra, Argentina clasificará a la final del Mundial 2026 donde enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido definitorio se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 15:00 hora local.

En tanto, si la Scaloneta llegase a caer frente al combinado de Thomas Tuchel, el campeón del mundo perdería su corona y tendría que disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. Dicha definición se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, el día sábado 18 de julio a las 16:00 hora local.

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A qué hora es el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.

España: 22:00 horas.

A qué hora es la final del Mundial 2026