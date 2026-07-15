¿Por qué Argentina jugará con camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?

La Selección de Argentina saldrá al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con su tradicional camiseta azul para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La decisión no responde a una obligación reglamentaria, sino a una solicitud que la AFA presentó a la FIFA y que finalmente fue aprobada, permitiendo a la Albiceleste utilizar su uniforme alternativo en uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.

La elección fue impulsada por los propios futbolistas y el cuerpo técnico, que quisieron recuperar una camiseta cargada de simbolismo en los enfrentamientos mundialistas ante los ingleses. El uniforme azul evoca al histórico duelo de México 1986, cuando Diego Armando Maradona protagonizó la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.

Argentina volverá a usar su uniforme azul en el Mundial 2026 (Photo by Luke Hales/Getty Images).

El recuerdo de esa indumentaria también está ligado a Francia 1998, cuando ambas selecciones protagonizaron otro vibrante cruce en los octavos de final. Tras igualar 2-2 en un partido lleno de emociones, la Albiceleste avanzó a la siguiente ronda al imponerse en la definición por penales, reforzando el vínculo entre la camiseta azul y los grandes triunfos frente a Inglaterra.

En la presente Copa del Mundo, Argentina solo utilizó la camiseta alternativa en un solo partido: fue en el triunfo frente a Jordania en la fase de grupos. Ahora, con un lugar en la final en juego, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir de azul con la ilusión del bicampeonato.

A qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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En resumen…