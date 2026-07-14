¿Cuándo y dónde se juega la Final del Mundial 2026?

España clasificó a la final del Mundial 2026 y este es el estadio donde se jugará

España es el primer equipo clasificado a la final del Mundial 2026. El campeón de Europa se metió a la gran cita después de superar muy bien a Francia en las semifinales. El equipo de Luis De La Fuente ya sabe en qué estadio y cuándo jugará la final.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo, 19 de julio de 2026. Será el último encuentro de esta Copa del Mundo.

¿En qué estadio y en qué ciudad se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará en New Jersey en el estadio MetLife con capacidad para 82,500 aficionados.

¿A qué hora se juega la final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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En síntesis:

España es el primer clasificado a la final tras vencer a Francia en las semifinales.

es el primer clasificado a la final tras vencer a Francia en las semifinales. La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026.

se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026. El partido se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con capacidad para 82,500 espectadores.