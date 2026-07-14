Cambió el fútbol: las pausas de hidratación, claves para tener el Mundial con más goles de la historia

Vivimos el Mundial con más goles de la historia y dicho hecho sería imposible de entender sin las pausas de hidratación. Cambió el fútbol.

Los 172 goles de Qatar 2022 son historia. En este momento tenemos una Copa del Mundo con 292 tantos en 100 partidos oficiales. Un récord en todos los sentidos y que no puede entenderse sin analizar el efecto que las pausas de hidratación han tenido a lo largo de todo el torneo. Cambió el fútbol para siempre y lo hace con una modificación que ya altera de manera tajante los marcadores.

De los 292 goles anotados en Copa del Mundo hemos visto 37 anotaciones tanto cinco minutos antes como después de la pausa de hidratación. Hablamos de 74 tantos que se han dado en un espacio tiempo donde los equipos sufren tanto el cambio de dinámica de los partidos por la pausa como los últimos momentos antes de poder meter mano en estos. La medida por parte de FIFA ha generado todo tipo de reacciones, pero ya tiene sus consecuencias en cuanto a los resultados se refieren.

Esos 74 goles en un tramo de 10 minutos son hasta la fecha el momento de los partidos donde más goles se pueden ver en lo que vamos de Copa del Mundo. Hablamos de un promedio que no tiene ningún otro tramo de los encuentros. Los datos hasta la fecha hablan de un contexto donde, gracias a las pausas de hidratación, se ven un 18% más de goles que en los compromisos donde dicha medida de FIFA no se ha aplicado hasta la fecha. Inglaterra vs. Argentina y Francia vs. España, veremos si confirman la tendencia.

Recordemos que la segunda parte entre Francia e Irak fue el único partido que no tuvo pausa de hidratación durante el complemento. Todo ello gracias a la tormenta que sufría el Este de los Estados Unidos por entonces y que derivó en el aplazamiento por algunas horas del compromiso. Si bien la medida ha generado tanto buenas valoraciones en lo económico como críticas en lo deportivo, ya altera como nunca una Copa del Mundo con récord de goles y un promedio de casi 3 tantos por 90 minutos disputados.

Antes y después de las pausas de hidratación, momento de goles en el Mundial 2026: GETTY

El planeta fútbol espera por el futuro de dicha propuesta en los torneos de clubes. De momento entidades de la talla de UEFA han descartado que por el viejo continente se pueda dar una modificación al juego que entienden como una medida meramente económica. A la espera de lo que ocurre en los cuatro partidos de esta semana, las pausas de hidratación ya cambiaron y para siempre la historia de la Copa del Mundo.

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Infantino defiende las pausas de hidratación

“La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa del Mundo, tener un momento para descansar es extremadamente importante”, empezaba el presidente de la FIFA en las primeras semanas del torneo. Ha negado hasta la fecha que se trate meramente de una medida para incrementar las arcas de las televisiones con derechos e igualmente del máximo ente del deporte rey.

Consultado de por qué se da esta política dentro de los partidos incluso en recintos cerrados, Infantino fue tajante: “Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos jueguen en las mismas condiciones. Y es muy difícil aceptar que un entrenador pueda tener la oportunidad de influir en un partido haciendo ajustes porque hace más calor, mientras que en otro partido, donde la temperatura es más baja, el mismo entrenador no tenga la misma oportunidad”.

Datos claves

292 goles se han anotado en 100 partidos oficiales, un récord histórico.

se han anotado en 100 partidos oficiales, un récord histórico. 74 goles ocurrieron en los diez minutos cercanos a las pausas de hidratación.

ocurrieron en los diez minutos cercanos a las pausas de hidratación. Gianni Infantino defendió estas pausas para garantizar la igualdad de condiciones.