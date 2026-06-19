¿Por qué Messi no juega en la Selección de Estados Unidos?

En Estados Unidos la pregunta se ha hecho en varias transiciones y hasta las cadenas tienen que explicar los motivos.

Lionel Messi es tendencia en toda la Copa del Mundo. Lo hace por una carrera que vive ahora mismo su punto más dulce en Mundiales, pero también por el lugar donde esta edición se realiza. En Estados Unidos no han sido pocos quienes entendían que, gracias a jugar en el Inter Miami, La Pulga debía representar al combinado dirigido por Mauricio Pochettino.

“¡Buenas noches, fanáticos del fútbol! Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche. Aunque es jugador del Inter Miami, su selección nacional es Argentina. No es elegible para jugar con Estados Unidos”, colgaba a modo de banner la cadena FOX durante el primer partido de los de Pochettino. Sí, en USA hay quienes pensaban que La Pulga debía ser de EE. UU. en este Mundial.

Algo que la normativa, por supuesto, impide. Argentina es su lugar de nacimiento y este deporte no arma el panorama de selecciones basándose en los clubes donde disputan su día a día los protagonistas. Fue la creencia durante muchas horas de decenas de miles de norteamericanos que entendían que Lionel debía ser refuerzo para esta edición del certamen. Como decimos, la norma lo hace imposible.

En pleno 2026 un jugador puede cambiar de selección bajo muy pocos escenarios. El primero se da en categorías menores, donde se entiende que cualquier futbolista podrá jugar con diferentes selecciones si es que tiene los pasaportes de estas. Diferente es el contexto si ya hay debut con la mayor, pues si este se da en un contexto de partido oficial, el futbolista quedará definitivamente amarrado a una sola nación.

Messi incluso ya ha sido rival de Estados Unidos en varias ocasiones: GETTY

Únicamente si un jugador disputa un amistoso antes de sus 22 años y luego pasan 3 temporadas consecutivas sin convocatorias a dicha selección, nuevamente existen vacíos legales que permitirían a este cambiar de nacionalidad en cuanto a lo reglamentario se refiere. Messi ha estado presente en la Selección Argentina desde hace más de dos décadas y por ende no existe ninguna chance de representar a otro combinado ahora mismo.

Publicidad

Messi podría haber jugado para España

El argentino solamente cuenta con otra nacionalidad por fuera de la de la Albiceleste y no es otra que la española. Todo esto gracias a que vivió en la ciudad de Barcelona desde el año 2000. Incluso desde el seno del combinado europeo se intentó varias veces convocarlo a una nación a la que siempre rechazó en pro de representar a la que ahora mismo comanda Lionel Scaloni.

Hasta tal punto llegó la lucha por Messi entre España y Argentina que la Albiceleste se vio obligada a crear un amistoso exprés frente a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. Todo esto, repetimos, en un contexto de urgencias donde finalmente Messi fue convocado y disputó sus primeros minutos con la Albiceleste. Desde ese momento, en el año 2004 hasta la fecha, Lionel solamente puede representar los intereses de la vigente campeona del mundo.

Datos claves

Lionel Messi juega para Argentina y no es elegible para la selección de Estados Unidos .

juega para Argentina y no es elegible para la selección de . La cadena FOX aclaró que el futbolista de Inter Miami no puede representar a EEUU .

aclaró que el futbolista de Inter Miami no puede representar a . El delantero rechazó a España y debutó con la selección de Argentina en 2004.