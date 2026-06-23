The New York Times se rinde ante Messi tras los dos goles a Austria: “Un genio que no tiene nada que demostrar”

En Estados Unidos alucinan con la presentación del argentino ante Austria. Messi enamora a todos con un Mundial de élite.

El New York Times se rinde a Lionel Andrés Messi y tal y como lo hacen todos los aficionados al fútbol por estas fechas. El rosarino volvió a firmar una noche histórica frente a Austria de la mano de la Selección Argentina. Se habla de un activo para la historia de este juego, que ha llegado a su punto de máxima expresión.

“Un genio que no tiene nada que demostrar”, empezaba titulando el medio norteamericano alrededor de una jornada donde Messi llegó a los 18 goles por Copa del Mundo y donde ya superó el récord de Miroslav Klose con 16. Marca nuevamente las páginas doradas de este torneo.

“Sorprendentemente sigue siendo igual de bueno”, continúa marcando desde el New York Times alrededor de un Lionel Andrés que ante Austria sumó nuevamente los dos goles de su selección. Tiene cinco ahora mismo y nadie parece tener el ritmo de sus anotaciones en estas fechas.

Por el New York Times solamente se preguntan si Argentina podrá rodear la mejor forma posible. Descartan bajo cualquier escenario que el futbolista del Inter Miami no cuente con el potencial necesario para ser el mejor jugador del torneo que el colectivo vaya de su mano es otra cosa: “El equipo todavía no parece llegar a su 100% mientras su capitán realiza actuaciones de sus mejores tiempos”.

En Estados Unidos consideran que estamos ante el mejor Messi: GETTY

En el medio norteamericano más prestigioso, se habla de Messi como un genio que no tiene nada que demostrar. Alaban igualmente en sus diferentes artículos. La preparación física de un jugador que no nos olvidemos ya 38 años encima. Si Argentina puede seguirle el ritmo, ven a la Albiceleste más candidata que nunca.

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