Después de vencer a Alemania en el Mundial 2026 este es el nuevo puesto de Ecuador en el ranking FIFA

Después de la histórica victoria ante Alemania, este es el puesto de Ecuador en el ranking FIFA.

La Selección de Ecuador no deja de sumar buenas noticias en esta Copa del Mundo y ahora mismo volvió a recuperar puestos en el ranking FIFA. ‘La Tri’ venció a Alemania y esa victoria es la mejor sensación posible para Ecuador que ahora vuelve a lugares históricos en el ranking FIFA.

El nuevo puesto de Ecuador en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador sumó 34.24 puntos por vencer a Alemania y eso le sirvió para ser número 24 del mundo. La FIFA le confirmó esta noticia a Ecuador después de vencer a Alemania.

Esa victoria de Ecuador es la primera en el Mundial 2026 y también es su primer triunfo contra Alemania. Todo es histórico para el equipo de Beccacece que nunca dejó de creer.

El nuevo puesto de Ecuador en el ranking de FIFA. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador ahora espera un rival para los 16avos del Mundial 2026 y de momento este sería Inglaterra, en lo que también supone un gran partido para el equipo de Beccacece. La última vez que pasó de ronda en grupos, Ecuador quedó eliminado con Inglaterra.

¿Cuándo volverá a jugar Ecuador?

De momento, Ecuador volverá a jugar el miércoles 1 de julio de 2026 contra Inglaterra. Todavía quedan partidos para confirmar esa llave.

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En síntesis: