Donald Trump llamó a Mauricio Pochettino y le dio su total confianza para el Mundial 2026: “Hasta la final”

Estados Unidos derrotó con autoridad a Paraguay y evidenció un enorme nivel. Donald Trump se hizo presente en los elogios y le dejó un mensaje a Mauricio Pochettino.

Estados Unidos consiguió un muy buen triunfo el día de ayer frente a Paraguay. En el debut de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial 2026, los liderados técnicamente por Mauricio Pochettino demostraron un fútbol total de principio a fin. Incluso para algunos el resultado 4-1 quedó muy corto, a tal punto de que el mismo Donald Trump demostró que estuvo muy atento al encuentro.

Siendo Estados Unidos uno de los anfitriones del Mundial 2026, se esperaba una versión importante por parte del equipo y realmente el nivel mostrado superó todas las expectativas en el previa. Por ello es que Donald Trump evidenció su total emoción con una llamada telefónica a Mauricio Pochettino para felicitarlo por el triunfo conseguido y también para pronosticar un buen destino.

“Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final en este Mundial“. Asimismo, Mauricio Pochettino se mostró emocionado por este mensaje y no dudó en responder de la siguiente manera: “Muchísimas gracias por su apoyo, señor presidente“.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

La importancia de Mauricio Pochettino en el nivel de Estados Unidos

Mauricio Pochettino es entrenador de Estados Unidos desde septiembre del año 2024 y el proyecto deportivo justamente apuntaba al Mundial 2026. Con amistosos internacionales relevantes, como el que vencieron 5-1 a Uruguay en noviembre del 2025, la realidad indica que los norteamericanos demuestran un crecimiento muy importante durante los últimos años de competencia.

Publicidad

El estratega argentino ha sido capaz de potenciar el colectivo de la plantilla y de maximizar las cualidades de los buenos jugadores que tiene, tales como Folarin Balogun, Christian Pulisic, Sergiño Dest, Malik Tillman, Antonee Robinson, entre otros cracks. Es así que Estados Unidos dejó una muy buena versión frente a Paraguay y el nombre de Mauricio Pochettino empieza a ganar un gran rédito.

Fuente: Getty Images.

El fixture de Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos 4-1 Paraguay | 12 de Junio | Estadio Los Ángeles

Estados Unidos vs. Australia | 19 de junio | Estadio Seattle

Estados Unidos vs. Turquía | 25 de junio | Estadio Los Ángeles

Publicidad

DATOS CLAVES