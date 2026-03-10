Klopp y hasta un ex Barcelona: Pochettino compite con 5 entrenadores para llegar al Real Madrid tras el Mundial

Real Madrid ya piensa en su próximo entrenador. A solo unas horas de medirse con Manchester City, hay que empezar a definir al siguiente estratega de un proyecto en horas bajas como nunca desde el 2010. El nombre de Mauricio Pochettino gana fuerza una vez más y en tiempos donde se acerca el final de su contrato con la selección de EE. UU. Eso sí, no es el único que podría recibir ofertas para llegar al Bernabéu. Jürgen Klopp y un ex Barcelona en el medio.

Desde ESPN España fueron claros: otra vez Real Madrid analiza la vía Pochettino. No es la primera vez que el argentino suena por el conjunto blanco. Florentino Pérez ha sido definido en varias ocasiones como admirador de su trabajo. Termina contrato tras el Mundial y en la casa blanca ya dan pasos al frente para intentar resolver quién estará al mando del barco desde julio.

No es ni mucho menos el único. Todavía compite un Álvaro Arbeloa, que mientras tenga opciones de ganar títulos podrá mantenerse en el cargo. Hasta en Real Madrid lo reconocen como la vía más difícil, así como la más cómoda para la directiva en caso de algún éxito. Eso sí, que nadie dude que ya se miren muchas hojas de vida en todo el continente europeo. Días atrás en Italia, Corriere dello Sport situaba a Max Allegri como otro rival para Pochettino.

Para sorpresa de muchos surge la figura de Cesc Fàbregas. Desde El Desmarque se le proclama como otro candidato al banquillo blanco. Una sorpresa por su pasado en Barcelona e igualmente por su conexión fuerte con filosofías como la de Pep Guardiola. Gusta su manejo de jóvenes que, como Nico Paz, se han visto potenciados como nunca desde el inicio de su ciclo en Como. Tiene contrato y habría que romperlo con dinero.

Pochettino está en Madrid ahora mismo. O por lo menos eso aseguran desde ESPN. Se le señala como alguien en la capital de España para ver el choque de esta noche entre Atlético de Madrid y Tottenham por la ida de octavos de la Champions League. Su pasado en los Spurs sería una excusa perfecta para esta visita en tiempos de rumores, pero no son pocos quienes ya hablan hasta de reuniones pactadas el viernes con Real Madrid.

Klopp o Emery, otra vía más para ser el próximo DT del Real Madrid

El alemán es una de las obsesiones de Anas Laghrari, consejero de Florentino Pérez y figura que ha venido ganando peso en Real Madrid. El ex Liverpool tiene contrato con el grupo Red Bull y declaraciones en el último tiempo que niegan que quiera volver a entrenar. Es el entrenador con más nombre de una lista donde también aparece un perfil más que similar al de Xabi Alonso, destituido meses atrás.

Y es que hasta Unai Emery, DT del Aston Villa, ha sonado para llegar a un Real Madrid donde ahora mismo hay todo menos garantías alrededor de saber quién será el siguiente entrenador del club. Arbeloa tiene dos finales con Manchester City y 11 jornadas de LaLiga para evitar que la casa blanca del fútbol tenga su cuarto DT en poco más de 12 meses. Pochettino vuelve a sonar y será agente libre tras el Mundial.

