Vinícius Júnior picanteó a sus rivales y aseguró que Brasil es el firme candidato al Mundial 2026: “Cambiar la historia”

Vinícius Júnior analizó la Copa del Mundo y aseguró que Brasil tiene todo para romper la racha de 24 años y volver a consagrarse.

En el MetLife Stadium de New York, Brasil enfrentará a Marruecos y así debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde intentarán cortar una racha de 24 años sin títulos tras lo que fue la gran conquista en Corea-Japón 2002, con el que llegaron al pentacampeonato.

La Verdeamarela, liderada tácticamente por Carlo Ancelotti, confía ciegamente en Vinícius Júnior, una de sus principales figuras, aunque también deposita sus esperanzas en Neymar, quien sorprendió con su presencia en la lista de citados porque el entrenador no lo tenía entre sus planes.

Tras arribar a tierras estadounidenses para afrontar su estreno en el certamen del cual son los máximos ganadores, el extremo de Real Madrid brindó la conferencia de prensa previa al primer juego y picanteó a todos sus rivales: “Llegamos para ser campeones. Estamos en el nivel de las grandes selecciones, tenemos grandes jugadores”, aseguró.

Respecto a cómo llegan, indicó: “Estamos mejorando y evolucionando en los últimos meses. Cuando llega la Copa no importa quién llegó a la última final, quién ganó la última Eurocopa o la última Copa América. Lo que importa es lo que va a pasar a partir de mañana (hoy). Estamos aquí para cambiar la historia y para hacer una excelente competencia”, resaltó.

"LLEGA PARA SER CAMPEÓN"



🇧🇷🏆 Brasil tiene una sola MISIÓN y Vini lo sabe: ¡Arranca la Copa del Mundo para Brasil, arranca el sueño del hexa!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9dv0ceFQjV — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Publicidad

El fixture del Mundial 2026

DATOS CLAVES