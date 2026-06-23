Dónde ver a Croacia de Luka Modric vs. Panamá EN VIVO HOY por el Mundial 2026

La Selección de Croacia buscará revancha en el Mundial 2026 en su partido contra Panamá. Los europeos arrancaron perdiendo 4-2 contra Inglaterra y necesitan ganar para seguir con vida.
Panamá por su parte sufrió una derrota a última jugada contra Ghana y necesitan sumar para al menos intentar clasificar vía la tabla de los mejores terceros del Mundial.
Canales para ver Croacia vs. Panamá por TV y streaming por el Mundial
- México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Mi Telefe, Paramount+ y Telefe Argentina.
- Chile: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile y Paramount+. Además, Chilevisión también ofrece su señal online en su sitio web y en la app MiCHV.
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador y Paramount+.
- Perú: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ y TV 360.
- Paraguay: GEN y Trece.
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, Movistar+, RTVE Play y TVE La 1.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.
Algunas opciones pueden requerir suscripción, un paquete de TV de paga o acceso mediante app e inicio de sesión. La disponibilidad también puede variar entre la señal de TV tradicional y la plataforma digital de cada país.
A qué hora se juega Croacia vs. Panamá
- Argentina: 20h00 horas
- Paraguay: 20h00 horas
- Chile: 19:00 horas
- México: 16:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- España: 01:00 horas (del 24 de junio)
Croacia arrancó con derrota contra Inglaterra. Foto: Getty.