¿Los mismos que van al Mundial? La lista de la Selección de Ecuador para los amistosos

La Selección de Ecuador dio a sus convocados para los amistosos finales contra Guatemala y Arabia Saudita ¿los mismos que el Mundial?

La Selección de Ecuador hizo oficial su lista de convocados para los dos últimos amistosos pre-Mundialistas. Con esto, Sebastián Beccacece dio una idea clara de a quiénes piensa llevar al Mundial 2026.

Las dos ausencias principales son William Pacho y Piero Hincapié, ambos jugadores estarán ese 30 de mayo en Budapest disputando la UEFA Champions League. Ambos son fijos en la lista final de la Copa del Mundo en USA-MEX-CAN.

Como había anunciado Sebastián Beccacece, esta lista tiene la presencia de varios jugadores jóvenes como Ederson Castillo, Luis Fragozo y Malcolm Dacosta.

La Selección de Ecuador enfrentará a Costa de Marfil, Alemania y Curazao en el Mundial y sus rivales ya dieron sus respectivas listas para el certamen a jugarse a partir del 11 de junio.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).