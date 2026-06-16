Dónde ver el Francia vs. Senegal HOY por el Mundial 2026

Este martes 16 de junio arranca el Mundial 2026 para una de las selecciones favoritas y es que Francia y Senegal se enfrentan por la jornada 1. Los europeos se enfrentan a una de las potencias de África y hay varias opciones para verlo.
Francia llega tras vencer 3-1 a Irlanda del Norte en su útiimo amistoso, mientras que Senegal viene de empatar sin goles con Arabia Saudita. Los ‘galos’ llegan con la delantera entre las favoritas de Francia con Dembelé, Olise, Mbappé y Thuram.
¿Quién señal transmite Francia vs. Senegal EN VIVO?
- México: ViX Premium
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Paramount+
- Chile: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas
- Perú: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360
- Paraguay: GEN, Trece
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes
Posibles alineaciones de Francia vs. Senegal en el Mundial 2026
- Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
- Senegal: Diaw; Jakobs, Seck, Sarr, Diarra; Ndiaye, Camara, Diatta; Mané, Jackson y Ndiaye.
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