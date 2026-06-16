Sebastián Beccacece es criticado y ya ponen a tres nuevos técnicos en la Selección de Ecuador

Los hinchas piden nuevo técnico para la Selección de Ecuador y la Inteligencia Artificial recomienda a tres candidatos.

Los hinchas de la Selección de Ecuador no levantan ánimos tras la derrota en el debut del Mundial contra Costa de Marfil, y piden con fuerza un nuevo entrenador en lugar de Sebastián Beccacece pero ¿quiénes podrían asumir el cargo luego?

Según la Inteligencia Artificial, los tres nombres idóneos para asumir el cargo de DT de la Tri son: Ricardo Gareca, Luis Zubeldía y Hernán Crespo. De estos, solo el ex Liga de Quito tiene contrato vigente.

Ricardo Gareca de hecho ya fue sondeado por la Selección de Ecuador antes que Beccacece, pero reportaron que no hubo acuerdo económico. El ex DT de Perú ahora sí podría llegar, tomando en cuenta que está como agente libre.

Hernán Crespo por su parte es el DT con la carrera menos pronunciada que los dos restantes, sin embargo ya tiene seis títulos en su carrera. Ha sido campeón con Defensa y Justicia de Argentina; y Al-Duhai y Al Ain de Medio Oriente.

Luis Zubeldía dejó Liga de Quito tras un doblete histórico de LigaPro y Copa Sudamericana, luego fue a Fluminense y Sao Paulo de Brasil, con el ‘Flu’ ya fue campeón de torneos regionales.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

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Sebastián Beccacece – Ricardo Gareca

En resumen