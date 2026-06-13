Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Marruecos debutan en el Mundial 2026. El Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo de un gran partido, así que conoce todos los detalles de cómo seguirlo.

Brasil y Marruecos se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026. El Estadio Nueva York Nueva Jersey, o también conocido históricamente como MetLife Stadium, será el escenario propicio para el debut de ambas selecciones que disputarán uno de los encuentros más esperados de la primera ronda, así que ahora entérate de los pormenores de la transmisión.

En cuanto a la previa de este gran partido del Mundial 2026, para nadie es ninguna novedad que Brasil es uno de los grandes candidatos al título. A pesar de que todavía no contarán con Neymar Jr. al estar recuperándose físicamente, los dirigidos por Carlo Ancelotti cuentan con figuras excluyentes de la talla de Raphinha y Vinicius Jr. Es así que talento y calidad tienen de sobra.

Por otro lado, Marruecos viene de ser uno de los semifinales en Qatar 2022 y durante los últimos años se ha consolidado como la mejor selección del continente africano. Con Achraf Hakimi como el máximo referente y capitán de la plantilla, los liderados técnicamente por Mohamed Ouahbi quieren dar un golpe de autoridad cuando enfrenten al pentacampeón en este Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

17:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

18:00 | Bolivia, Venezuela, Chile y República Dominicana

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (14/07)

¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV

Argentina | Telefe, MiTelefe.com, Amazon Prime Video, Claro 4K y Disney+ Premium

Chile | ChileVisión, ChileVisión Web y ChileVisión 4K

Colombia | Caracol TV, RCN TV, Canal RCN App, Win Sports, Win Play y Disney+ Premium

Perú | América Televisión, América TVGO y Disney+ Premium

Ecuador | Teleamazonas

Paraguay | GEN, Canal Trece, VS Sports YouTube y Disney+ Premium

Uruguay | Canal 5, Antel TV y Disney+ Premium

Bolivia | Unitel, Red Uno, Tigo Sports, Tigo Sports App, Entel TV Smart y Entel Gol

Venezuela | Televen

México | Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

España | La 1 TVE, RTVE Play, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial

Posibles alineaciones de Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

Brasil | Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Jr y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Publicidad

Marruecos | Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. DT Mohamed Ouahbi.

DATOS CLAVES