Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Marruecos se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026. El Estadio Nueva York Nueva Jersey, o también conocido históricamente como MetLife Stadium, será el escenario propicio para el debut de ambas selecciones que disputarán uno de los encuentros más esperados de la primera ronda, así que ahora entérate de los pormenores de la transmisión.
En cuanto a la previa de este gran partido del Mundial 2026, para nadie es ninguna novedad que Brasil es uno de los grandes candidatos al título. A pesar de que todavía no contarán con Neymar Jr. al estar recuperándose físicamente, los dirigidos por Carlo Ancelotti cuentan con figuras excluyentes de la talla de Raphinha y Vinicius Jr. Es así que talento y calidad tienen de sobra.
Por otro lado, Marruecos viene de ser uno de los semifinales en Qatar 2022 y durante los últimos años se ha consolidado como la mejor selección del continente africano. Con Achraf Hakimi como el máximo referente y capitán de la plantilla, los liderados técnicamente por Mohamed Ouahbi quieren dar un golpe de autoridad cuando enfrenten al pentacampeón en este Mundial 2026.
¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?
- 15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 17:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
- 18:00 | Bolivia, Venezuela, Chile y República Dominicana
- 19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (14/07)
¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?
- Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV
- Argentina | Telefe, MiTelefe.com, Amazon Prime Video, Claro 4K y Disney+ Premium
- Chile | ChileVisión, ChileVisión Web y ChileVisión 4K
- Colombia | Caracol TV, RCN TV, Canal RCN App, Win Sports, Win Play y Disney+ Premium
- Perú | América Televisión, América TVGO y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas
- Paraguay | GEN, Canal Trece, VS Sports YouTube y Disney+ Premium
- Uruguay | Canal 5, Antel TV y Disney+ Premium
- Bolivia | Unitel, Red Uno, Tigo Sports, Tigo Sports App, Entel TV Smart y Entel Gol
- Venezuela | Televen
- México | Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)
- Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App
- Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K
- España | La 1 TVE, RTVE Play, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial
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Posibles alineaciones de Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026
Brasil | Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Jr y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
Marruecos | Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. DT Mohamed Ouahbi.
DATOS CLAVES
- Brasil y Marruecos juegan hoy por el Grupo C en el MetLife Stadium.
- Neymar Jr. no jugará el partido de hoy al estar recuperándose físicamente.
- 17:00 horas es el horario oficial del encuentro para Colombia, Ecuador y Perú.