¿Quién es el árbitro del partido Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026?

La FIFA designó a este árbitro sudamericano para impartir justicia en la llave de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos

La FIFA confirmó que el argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, a disputarse este jueves en el Boston Stadium de Foxborough.

La designación del organismo no pasó inadvertida y encendió el debate, considerando la enorme trascendencia del encuentro y la incidencia que cualquier decisión arbitral podría tener en la lucha por un cupo en las semifinales, instancia a la que la Albiceleste también podría acceder.

Terna totalmente argentina para el duelo entre Francia y Marruecos.

Quién es Facundo Tello, el árbitro de Francia vs. Marruecos

Tello continúa consolidándose como uno de los árbitros de mayor prestigio del continente. En el Mundial 2026 ya dirigió los encuentros entre Canadá y Bosnia, y Sudáfrica frente a Corea del Sur, actuaciones que le valieron una nueva designación para la fase de eliminación directa.

Esta es su segunda experiencia mundialista, luego de haber arbitrado tres partidos en Qatar 2022 y también de sumar presencia en la Eurocopa 2024. Además, el juez argentino cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, donde ha sido protagonista en torneos de máxima exigencia como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los árbitros más experimentados del continente.

Ahora, el argentino tendrá la responsabilidad de controlar uno de los partidos más esperados de los cuartos de final, donde Francia y Marruecos en Boston buscarán un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Publicidad

En resumen…