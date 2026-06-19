Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Escocia y Marruecos se enfrentan hoy en el Estadio Boston. Descubre en la siguiente nota cómo seguir este partido por el Mundial 2026.

Escocia y Marruecos se ven las caras en el marco de la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. El Estadio Boston albergará uno de los encuentros más importantes de la semana por la necesidad de ambas selecciones en el campeonato ya que una victoria de por medio los acomodaría mucho mejor. A continuación, conoce los detalles de los horarios y canales de transmisión.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Escocia viene de derrotar 1-0 a Haití en el estreno del Mundial 2026 y Marruecos empató 1-1 frente a Brasil, uno de los firmes candidatos al título. Por ello es que los europeos requieren del triunfo para sellar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que los africanos buscarán sumar los tres puntos para también apuntar al objetivo.

¿A qué hora juegan Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (20/06)

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | POPU TV

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

Escocia | Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Steve Clarke.

Marruecos | Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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