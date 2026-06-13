El entrenador de Paraguay, fiel a su estilo, realizó una descarnada autocrítica tras la derrota 4-1 de Paraguay ante EE.UU. en el Mundial 2026.

Estados Unidos sacó cartel de candidato en el Mundial 2026 tras propinarle un verdadero baile a Paraguay en el debut de ambas selecciones en el Grupo D. El 4-1 de los anfitriones en el SoFi Stadium de Los Ángeles, es hasta ahora la mayor goleada en la presente cita planetaria.

Tras la dura caída el técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro realizó una dura autocrítica. En conferencia de prensa el entrenador argentino reconoció la superioridad de los norteamericanos.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – JUNE 12: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, celebrates with Giovanni Reyna #7 of the United States and team mates after the team’s victory in the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

“Me habrán escuchado en más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, en la parte técnica, en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, no te alcanza. Entonces, ahí tenemos las cosas al debe”, comentó de entrada.

“Más allá de si pesaron o no las cuestiones emocionales, hubo cuestiones desde el punto de vista táctico, físico, futbolístico, donde en determinados planos nos superaron y por eso la diferencia en el resultado”, argumentó.

“Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar”, agregó..

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Respecto a los duelos ante Turquía y Australia, donde los guaraníes están obligados a vencer si quieren mantener vivo el sueño de avanzar a dieciseisavos de final. “Si bien tenemos que jugar con Australia y Turquía, que son rivales complejos, éste era el partido de mayor dificultad. Eso no quiere decir que vayamos a ganar los otros dos… Para clasificar tenemos que mejorar futbolísticamente. Si no nos recuperamos va a ser muy difícil ganar un partido”, cerró