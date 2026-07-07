La primera denuncia pública contra FIFA por la eliminación de Colombia ante Suiza

La figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026 levantó la voz y no dudó en hacer la primer denuncia pública contra FIFA por la eliminación en los octavos de final ante Suiza. Jhon Arias le dio la vuelta al mundo con unas palabras de resignación por lo que les tocó vivir.

“Difícil responder eso porque pueden haber sanciones por atrás, pero felizmente así es esta industria. No todos competimos con las mismas condiciones, no todos competimos en igualdad más es algo que no es de ahorita, no se va acabar aquí, va a continuar y con la tendencia de cada vez más va a empeorar y así funciona el fútbol. No es algo nuevo, no estamos descubriendo el mundo. A nosotros nos toca competir donde nos toca, recorrimos los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y recorrimos grandes distancias. Sí, claramente afecta desde la parte física, pero creo que no es una excusa. Creo que está bueno no poner excusas, nosotros hoy (7 de julio) teníamos condiciones de competir, creo que competimos bien, peor infelizmente nos vamos a casa”, afirmó Arias.

En resumen