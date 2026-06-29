Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos y Marruecos se ven las caras esta noche en el Estadio Monterrey. En el marco de una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los análisis previos indican que será uno de los trámites más importantes de esta instancia gracias al nivel mostrado por las selecciones. Ahora podrás descubrir a detalle los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.
Respecto a cómo llegan ambas selecciones al duelo de hoy en el Estadio Monterrey, Países Bajos fue líder del Grupo F tras empatar 2-2 ante Japón, golear 4-1 a Suecia y vencer 3-1 a Túnez. Por otro lado, Marruecos terminó segundo en el Grupo C luego de igualar 2-2 contra Brasil, vencer 1-0 a Escocia e imponerse 4-2 ante Haití en la jornada final de la primera fase del Mundial 2026.
¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (30/06)
¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports, Paramount+ y DGO
- México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DSports, Paramount+ y DGO
- Ecuador | DSports, Paramount+ y DGO
- Colombia | DSports, Paramount+ y DGO
- Chile | DSports, Paramount+ y DGO
- Venezuela | DSports, Paramount+ y DGO
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+ y DGO
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Unicanal. GEN, Trece
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026
La insólita “ventaja” que tendría la Selección de México para jugar contra Ecuador en el Mundial 2026
Países Bajos | Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Marruecos | Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
DATOS CLAVES
- Países Bajos y Marruecos jugarán los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey.
- 20:00 horas es el horario del partido para Perú, Colombia y Ecuador.
- DSports, Paramount+ y DGO transmitirán el partido en vivo para Perú y Colombia.