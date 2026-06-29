Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos y Marruecos juegan en el Estadio Monterrey por los 16vos de final del Mundial 2026. Conoce cómo seguir este prometedor encuentro desde cualquier locación.

Países Bajos y Marruecos se ven las caras esta noche en el Estadio Monterrey. En el marco de una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los análisis previos indican que será uno de los trámites más importantes de esta instancia gracias al nivel mostrado por las selecciones. Ahora podrás descubrir a detalle los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.

Respecto a cómo llegan ambas selecciones al duelo de hoy en el Estadio Monterrey, Países Bajos fue líder del Grupo F tras empatar 2-2 ante Japón, golear 4-1 a Suecia y vencer 3-1 a Túnez. Por otro lado, Marruecos terminó segundo en el Grupo C luego de igualar 2-2 contra Brasil, vencer 1-0 a Escocia e imponerse 4-2 ante Haití en la jornada final de la primera fase del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (30/06)

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, Paramount+ y DGO

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports, Paramount+ y DGO

Ecuador | DSports, Paramount+ y DGO

Colombia | DSports, Paramount+ y DGO

Chile | DSports, Paramount+ y DGO

Venezuela | DSports, Paramount+ y DGO

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+ y DGO

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Unicanal. GEN, Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026

Países Bajos | Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos | Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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