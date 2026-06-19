México gana y la Selección Colombia tiene nuevo puesto en el ranking FIFA

La Selección de Colombia tuvo un ligero golpe en el ranking FIFA luego de la victoria de México contra Corea del Sur.

La Selección Colombia mira de reojo el ranking FIFA en este Mundial y es que mientras sigue subiendo por su victoria contra Uzbekistán en el debut, también va disminuyendo por lo que hacen otras selecciones.

La victoria de México contra Corea del Sur pone a los ‘aztecas’ en el 11mo lugar de la tabla general de selecciones, por encima de Colombia y de hecho, Estados Unidos podría superar también a los de Néstor Lorenzo.

Esto mete ‘presión’ a la Selección Colombia de ganar su segundo partido contra RD Congo para retomar el puesto 11 del ranking. Dos victorias harían que Colombia escale hasta el top 10.

Claro que las victorias son importantes para conseguir el objetivo principal, que es la clasificación a los 16vos de final. Hoy, se estaría enfrentando a otra selección CONMEBOL.

Para buena suerte de la Selección Colombia, Italia no sumará puntos al quedar fuera del Mundial y Croacia arrancó con derrota su grupo compartido con Inglaterra.

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)

: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México) 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)

: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan) 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)

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En resumen