México gana y la Selección Colombia tiene nuevo puesto en el ranking FIFA

La Selección Colombia mira de reojo el ranking FIFA en este Mundial y es que mientras sigue subiendo por su victoria contra Uzbekistán en el debut, también va disminuyendo por lo que hacen otras selecciones.
La victoria de México contra Corea del Sur pone a los ‘aztecas’ en el 11mo lugar de la tabla general de selecciones, por encima de Colombia y de hecho, Estados Unidos podría superar también a los de Néstor Lorenzo.
Esto mete ‘presión’ a la Selección Colombia de ganar su segundo partido contra RD Congo para retomar el puesto 11 del ranking. Dos victorias harían que Colombia escale hasta el top 10.
Claro que las victorias son importantes para conseguir el objetivo principal, que es la clasificación a los 16vos de final. Hoy, se estaría enfrentando a otra selección CONMEBOL.
Para buena suerte de la Selección Colombia, Italia no sumará puntos al quedar fuera del Mundial y Croacia arrancó con derrota su grupo compartido con Inglaterra.
Fixture Colombia en el Mundial de 2026
- 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)
- 23 de junio: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)
Los tres jugadores que dejaron dudas en la Selección Colombia en el debut contra Uzbekistán ¿salen del once?
En resumen
- México superó provisionalmente a la Selección Colombia en el ranking FIFA tras vencer a Corea del Sur y quedarse con el puesto 11, lo que le mete una presión extra al combinado de Néstor Lorenzo.
- La ‘Tricolor’ está obligada a vencer a la República Democrática del Congo en su segundo partido del Mundial 2026 para recuperar terreno en el escalafón y mantener vivo el sueño de meterse en el selecto Top 10.
- Más allá del prestigio internacional, los tres puntos asegurarían matemáticamente la clasificación a los dieciseisavos de final, ronda donde actualmente se proyecta un vibrante cruce ante otro rival de la Conmebol.