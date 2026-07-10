España, casi convencida de que Marruecos se lleva la final del Mundial 2030

La eliminación de Marruecos a manos de Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo del año 2026 ya es historia para su federación. El equipo del norte de África se alista poco a poco para una edición de la Copa del Mundo que por el año 2030 incluirá a tres continentes luchando por ser la sede de la final. En España temen que ni siquiera contar con estadios de la talla del Santiago Bernabéu o del Camp Nou les garantice ser la casa de la definición del torneo.

COPE y Cadena SER no dudan: Marruecos habría trabajado a lo largo de las últimas semanas para conseguir el beneplácito de la gran mayoría del Consejo General de la FIFA. Todo ello con el objetivo de intentar asegurarse ser la sede de la final de la Copa del Mundo del año 2030. Una edición especial donde las haya tenido en cuenta el carácter centenario de la competición y donde no nos olvidemos que justamente los africanos fueron los últimos en sumarse a la candidatura.

Al inicio del proyecto España y Portugal se encontraban solos. Luego se intentó incluir a Ucrania producto del conflicto armado que se da al este del viejo continente. Tras diferentes acontecimientos apareció Marruecos y ahora mismo ambos medios de comunicación nombrados previamente dan por hecho que la FIFA vería con buenos ojos darle la definición del certamen.

Los motivos pasan por una cuestión económica. Marruecos se encuentra realizando diferentes proyectos de infraestructura que para la Copa del Mundo centenaria son más que bien vistos por Zúrich. Un estadio para más de 115.000 aficionados se prepara bajo las órdenes del rey Mohamed VI. Ahora mismo en España temen que tras armar prácticamente el 80% de la candidatura para el Mundial del centenario se terminen quedando sin un partido que apuntaba directamente a Madrid o Barcelona.

Infantino estaría a favor de una final en Marruecos: GETTY

Hacer las obras en el estadio de Casablanca con dicha capacidad nunca se ha detenido. Cerca de 10.000 obreros trabajan diariamente para entregar el estadio lo antes posible. Todo ello con el objetivo de que la FIFA termine confirmándoles como la sede de una final de la Copa del Mundo especial donde las haya. Y en España temen que sea muy tarde para intentar seducir a Gianni Infantino y compañía con volver a tener dicho premio desde lo ocurrido en el año 1982 en el estadio Santiago Bernabéu.

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La carrera por el Mundial 2038 ya empezó

Recordemos que para el año 2034 Arabia Saudita será la sede del torneo. También que la FIFA tendrá que abrir más pronto que tarde el proceso para presentar candidaturas a una edición que por 2038 ya busca posibles sedes. Y los principales rumores apuntan en este momento a candidaturas por Norteamérica e igualmente pensando en un continente asiático donde tanto China como Australia podrían intentar quedarse con el Gran Premio.

Recordemos que la FIFA hará una excepción en cuanto al movimiento se refiere para el año 2030. El carácter centenario de dicha edición de la Copa del Mundo hará que por primera vez el torneo se dispute en diferentes continentes. Algo que de cara a los próximos años no afectará a nuevas candidaturas de cada uno de esos lugares del mundo. Recordemos que bajo la normativa actual ninguna confederación puede tener una Copa del Mundo antes de que se cumplan 12 años desde la última realización de esta en sus territorios.

Datos claves

La federación de Marruecos busca asegurar la sede de la final del Mundial 2030.

busca asegurar la sede de la final del Mundial 2030. Un estadio para 115.000 aficionados se construye en Casablanca bajo órdenes del rey Mohamed.

se construye en Casablanca bajo órdenes del rey Mohamed. La FIFA confirmó que Arabia Saudita será la sede oficial del torneo en 2034.