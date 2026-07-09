El crack de Marruecos al que Kylian Mbappé consoló tras el triunfo de Francia en el Mundial 2026

Kylian Mbappé volvió a brillar con Francia y Marruecos lo sufrió. Luego del pitazo final, una imagen se volvió viral al ver un noble gesto por parte del capitán galo.

Francia demostró una vez más que es un firme candidato rumbo al título de este Mundial 2026. Ahora fue el turno de vencer 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston y con ello dejó afuera a los africanos que querían seguir haciendo historia. Dentro de las figuras, como normalmente sucede, estuvo Kylian Mbappé y uno de los más momentos post victoria tuvo que ver con consolar al rival.

Si bien apenas se dio la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 vimos a Kylian Mbappé festejando junto a sus compañeros y al entrenador Didier Deschamps, una imagen en redes sociales evidenció un claro acercamiento a Brahim Díaz. Ambos compañeros del Real Madrid y el día de hoy rivales para defender a cada una de sus selecciones, pero siendo amigos sobre el resultado.

En la fotografía compartida se ve cómo Kylian Mbappé le da un beso a Brahim Díaz luego del triunfo de Francia ante Marruecos. En un clara señal de amistad y consuelo por la eliminación de la selección africana, el capitán y referente galo entiende de la importancia del juego y lo demuestra con un gesto que ahora mismo viene dando la vuelta al mundo por lo visto en el Estadio Boston.

Fuente: Getty Images.

¿Kylian Mbappé se lesionó en el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

En pleno partido entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, exactamente en el minuto 76′, vimos cómo Kylian Mbappé cayó en el campo de juego y fue sustituido para evitar cualquier complicación de por medio. Si bien salió caminando sin problemas, aquejaba un cierto dolor que luego sería atendido con hielo entre la zona del empeine y tobillo para prevenir algo mayor.

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Ahora, lo más llamativo tuvo que ver con que luego del pitazo final se pudo apreciar como el popular ‘Kiki‘ saltaba de alegría en la cancha y sin dar rastros de alguna dolencia física. Sorprendió a propios y extraños, así que su sustitución en el partido seguramente se debió a no arriesgar más de la cuenta en lo físico ahora que Francia se alista para momentos decisivos en el Mundial 2026.

CON MOLESTIAS FÍSICAS SE RETIRÓ KIKI



Kylian Mbappé, goleador del #MundialEnDSPORTS junto a Messi, salió de cambio por Jean-Philippe Mateta.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8vtZsT5sfr — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

DATOS CLAVES

Francia clasificó a semifinales tras vencer 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston .

clasificó a semifinales tras vencer 2-0 a en el . El delantero Kylian Mbappé consoló a su compañero del Real Madrid , Brahim Díaz .

consoló a su compañero del , . La estrella Kylian Mbappé fue sustituido en el minuto 76 por una molestia física.