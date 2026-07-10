Tras ser eliminado por Francia, Bono elogió a Messi y Argentina por la remontada ante Egipto

Yassine Bounou, más conocido como Bono, supone la última voz en elogiar lo hecho por la Selección Argentina de Lionel Andrés Messi en el encuentro frente a Egipto de los octavos de final de la Copa del Mundo. El guardameta de Marruecos ha quedado eliminado del certamen a manos de Francia, pero tuvo tiempo de alegrarse por lo hecho por el capitán de la Albiceleste.

“Me gustó el espíritu de lucha de Argentina ante Egipto, sobre todo lo que hizo Lionel Messi, un jugador increíble… Tras fallar el penalti, Messi se recompuso y, a su edad, llevó al equipo a cuestas; es un jugador magnífico”, analizaba Bono desde Boston en charla con DSports. No duda que el equipo de Lionel Scaloni mereció el resultado conseguido tras 80 minutos donde parecía no ser capaz de abrir el marcador.

Para Bono, Messi es más peligroso que nunca. El hecho de no tener que contar con la presión de ganar su primera Copa del Mundo le hace un futbolista más suelto en el campo y sin ningún tipo de carga en sus hombros: “Ahora vemos a un Messi diferente, libre, sin presiones. Ya lo ha ganado todo y juega por placer; debemos disfrutarlo, porque es un honor verlo en acción… Felicito a Argentina y le deseo suerte en sus próximos compromisos”.

Como decimos, todo llegó después de una derrota frente a Francia donde incluso el guardameta se dio el lujo de pararle un penalti a Kylian Mbappé. Los tantos de justamente el delantero del Real Madrid y de Ousmane Dembélé en la segunda parte terminaron decidiendo un choque donde los dirigidos por Didier Deschamps sacaron todo su potencial ofensivo. Marruecos se despide con una de sus grandes figuras deseando suerte a la campeona del certamen.

Bono, alucinando con el nivel de Messi en el Mundial: GETTY

Los del norte de África se convirtieron en la primera selección de dicho continente en pisar los cuartos de final de la Copa del Mundo de manera consecutiva. Una marca absolutamente histórica para todo el territorio y que refleja lo que esperan poder conseguir dentro de cuatro años cuando la Copa del Mundo se juegue en buena parte por sus ciudades. Bono, feliz por Messi y a la espera de lo que pueda hacer Argentina en la fase de cuartos de final.

Publicidad

Bono, el que más penales atajó en Mundiales

Tras atajarle el penalti a Mbappé durante la primera parte del encuentro, Bono se convirtió en el guardameta que más penaltis ha visto fallar en toda la historia del certamen. Tanto en atajadas como en remates que vayan a los palos o al travesaño, acumula un total de siete lanzamientos en su contra que no terminaron ingresando en la portería.

En este contexto, las míticas tandas ante selecciones como España en Qatar 2022 y lo visto en las últimas jornadas frente a Países Bajos suman de manera exponencial. Bono se sigue justificando como uno de los porteros más preparados para dicha faceta del juego y, con 31 años en sus guantes, se espera que podamos verle dentro de cuatro veranos por el centenario.

Datos claves

El portero Yassine Bounou elogió a Lionel Messi por la remontada de Argentina ante Egipto.

elogió a Lionel Messi por la remontada de Argentina ante Egipto. La selección de Marruecos quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer ante Francia.

quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer ante Francia. El guardameta Bono se convirtió en el arquero con más penaltis atajados en Mundiales.