Dónde ver EN VIVO Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Se define la llave más igualada de los octavos de final del Mundial 2026 y estos son los canales para ver el encuentro.

Este lunes 6 de julio de 2026 se define un nuevo clasificado a los 4tos de final del Mundial 2026 con una de las llaves más igualadas de todo el torneo, en el partido de la Selección de Portugal contra la Selección de España. Los dos equipos europeos también juegan un Clásico.

La Selección de Portugal llega a esta llave eliminando a Croacia en los 16avos de final en una llave muy polémica, donde el VAR fue el gran protagonista. Por otro lado, España no tuvo gran resistencia en Austria y lo goleó para llegar hasta este lugar.

¿A qué hora juegan Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+

Argentina | TyC Sports, DSports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Portugal vs España en los 8vos del Mundial 2026

Portugal | Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo

España | Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal

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