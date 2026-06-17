Dónde ver GRATIS Colombia vs Uzbekistán por el grupo K del Mundial 2026: streaming online

Hay una opción para ver gratis en streaming el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio de 2026 se enfrentan la Selección Colombia contra la Selección de Uzbekistán en el Mundial 2026. Ambos equipos buscarán la victoria para ser líderes de grupo, después de que el favorito Portugal no pasara del empate contra RD. Congo.

El partido comienza desde las 21H00 (CO) y ahora los aficionados cuentan con una opción gratis de Streaming para ver el partido en YouTube. Además, el encuentro también se podrá ver por DSports, RCN, Disney+ Premium, Caracol TV.

La opción GRATIS para ver el Colombia vs Uzbekistán

El partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán también se podrá ver gratis en el canal de YouTube de Canal RCN.

Colombia es el último equipo CONMEBOL en debutar. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia llega al Mundial 2026 con la gran ilusión de volver a destacar como lo hizo en los dos últimos en los que estuvo. En 2014 llegó a cuartos de final, mientras que en 2018 llegó a jugar en los octavos de final, donde quedó eliminado ante Inglaterra.

¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo K?

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K con el debut entre

País PJ V E D GF GC DG Pts Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD. Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

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