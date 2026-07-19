Dónde y en qué estadio se juega España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

España y Argentina se enfrentan por la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Conoce todos los detalles del recinto también conocido como MetLife Stadium.

El día que todo el planeta futbolero estaba esperando ha llegado. Hoy, domingo 19 de julio de 2026, se dará el acto de clausura del Mundial 2026. Argentina, buscando el ansiado bicampeonato mundial y defender su corona, se enfrenta a una espectacular España que quiere volver a tocar el cielo con las manos y sumar su segunda estrella luego de 16 años.

Un partido que definirá la historia grande del deporte rey no podía jugarse en cualquier lugar que no esté a la altura de las expectativas. El escenario elegido por la FIFA para albergar esta gran final de hoy es el monumental Estadio Nueva York Nueva Jersey. En Bolavip te contamos todos los detalles, la historia y los secretos del coloso que coronará al rey del mundo.

Fuente: Getty Images.

El coloso de East Rutherford: Datos y capacidad del Estadio Nueva York Nueva Jersey

Conocido por los fanáticos de la NFL y del deporte estadounidense como el MetLife Stadium, este gigantesco recinto adoptó el nombre de Estadio Nueva York Nueva Jersey por las normativas de la FIFA que prohíben el uso de marcas comerciales durante el Mundial 2026. Curiosamente, aunque lleva el nombre de la ‘Gran Manzana’, el estadio está ubicado físicamente en otro estado.

Ubicación | East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York, en el Meadowlands Sports Complex).

| East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York, en el Meadowlands Sports Complex). Capacidad | Aproximadamente 82.500 espectadores. Es una de las sedes de mayor aforo de todo el Mundial 2026 y garantiza un marco ensordecedor para la final de hoy.

| Aproximadamente 82.500 espectadores. Es una de las sedes de mayor aforo de todo el Mundial 2026 y garantiza un marco ensordecedor para la final de hoy. Inauguración | 10 de abril de 2010.

| 10 de abril de 2010. Costo de construcción | 1.600 millones de dólares (fue el estadio más caro de la historia al momento de su apertura).

| 1.600 millones de dólares (fue el estadio más caro de la historia al momento de su apertura). Dueños de casa | Es el hogar compartido de los New York Giants y los New York Jets , ambas franquicias de la NFL.

| Es el hogar compartido de los New York Giants y los , ambas franquicias de la NFL. Superficie | Césped natural. Originalmente, el estadio utilizaba una superficie sintética (FieldTurf), pero para cumplir con los exigentes estándares de la FIFA para el Mundial, se instaló un campo de pasto natural de primera calidad que hoy lucirá como una verdadera mesa de billar.

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Historia compartida y diseño vanguardista del Estadio Nueva York Nueva Jersey

El Estadio Nueva York Nueva Jersey nació bajo una premisa histórica en el deporte estadounidense: fue el primer recinto de la NFL construido específicamente para ser compartido en partes iguales por dos equipos desde el día uno. Financiado de forma privada por los Giants y los Jets, llegó para reemplazar al legendario, pero a la vez envejecido Giants Stadium.

Su diseño arquitectónico al aire libre destaca por su exterior cubierto de lamas de aluminio y un sistema de iluminación LED espectacular. Esta tecnología permite que el Estadio Nueva York Nueva Jersey cambie de color por completo según el evento o el equipo que juegue en dicho momento, un detalle que seguramente hoy se vestirá con los colores de la fiesta mundialista entre España vs. Argentina.

El peso de la historia: de la Copa América a la gran final del Mundial 2026

El Estadio Nueva York Nueva Jersey no es ningún novato en la organización de eventos masivos. Ya fue sede del Super Bowl XLVIII (el primer Super Bowl al aire libre en una región de clima frío) y WrestleMania. Sin embargo, para el fútbol internacional y para Argentina, este césped tiene una historia muy particular.

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En 2016, este mismo escenario albergó la final de la Copa América Centenario, donde Argentina cayó por penales ante Chile. Diez años después, el destino vuelve a poner al equipo sudamericano en este mismo recinto, pero esta vez con la gloria máxima en juego ante una potencia europea como ‘La Roja’.

A lo largo del torneo, el estadio albergó un total de ocho partidos (cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos). Tras una reñida competencia con el AT&T Stadium de Dallas, la FIFA se decantó por la zona metropolitana de Nueva York por su conectividad global y su inigualable capacidad hotelera. Hoy se cierran los telones del Mundial 2026. Noventa minutos (o quizás un poco más) nos separan de conocer al nuevo monarca del fútbol. ¡Que viva el fútbol!

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