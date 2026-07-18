Dónde y en qué estadio se juega Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se encuentran el día de hoy en el Estadio Miami. Conoce todos los detalles del recinto deportivo también conocido como Hard Rock Stadium.

El Mundial 2026 está llegando a su fin y este sábado 18 de julio se define el podio del torneo más grande de la historia. Tras quedarse a las puertas de la gran final, dos gigantes del fútbol europeo estarán frente a frente: la Francia de Kylian Mbappé y la Inglaterra de Jude Bellingham chocan en una batalla del más alto nivel por la medalla de bronce, a pesar del inminente poco interés entre sí.

Un clásico de esta magnitud necesita un marco espectacular y el escenario elegido es el Estadio Miami. Un recinto que combina el lujo del estado de la Florida con una atmósfera caribeña y latina inigualable. Dicho todo esto, en Bolavip te traemos las características, historia y relevancia de la fortaleza que hoy corona al tercer mejor equipo del planeta.

Fuente: Getty Images.

El gigante de la Florida: Datos y capacidad del Estadio Miami

Conocido en todo el mundo como el Hard Rock Stadium, este recinto cambió temporalmente su nombre a Estadio Miami para cumplir con las estrictas regulaciones de marcas y patrocinadores de la FIFA para el Mundial 2026.

Ubicación | Miami Gardens, Florida (a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami).

| Miami Gardens, Florida (a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami). Capacidad | Aproximadamente 65.000 espectadores. Un aforo sumamente íntimo para los estándares de Estados Unidos, lo que garantiza una presión acústica espectacular sobre el campo de juego.

| Aproximadamente 65.000 espectadores. Un aforo sumamente íntimo para los estándares de Estados Unidos, lo que garantiza una presión acústica espectacular sobre el campo de juego. Inauguración | Agosto de 1987 (con un costo inicial de 115 millones de dólares, aunque ha tenido remodelaciones que superan los 500 millones).

| Agosto de 1987 (con un costo inicial de 115 millones de dólares, aunque ha tenido remodelaciones que superan los 500 millones). Dueños de casa | Es el hogar de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes del fútbol americano universitario.

| Es el hogar de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes del fútbol americano universitario. Superficie | Césped natural (Bermuda grass). Una de las mejores canchas del país, cuidada con precisión quirúrgica para el choque de hoy.

| Césped natural (Bermuda grass). Una de las mejores canchas del país, cuidada con precisión quirúrgica para el choque de hoy. El techo modernizado | Tras su histórica remodelación en 2016, se le añadió una inmensa cubierta blanca que protege del sol y de las lluvias tropicales al 92% de los espectadores en las gradas, dejando el terreno de juego completamente al aire libre.

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Un camaleón deportivo: De Joe Robbie a la Final de la Copa América

La historia del Estadio Miami está ligada a las transformaciones. Nació bajo el nombre de Joe Robbie Stadium y ha cambiado de denominación comercial en múltiples ocasiones. Es un verdadero icono del entretenimiento en Estados Unidos: ha sido sede de seis ediciones del Super Bowl de la NFL, Series Mundiales de béisbol y hasta del prestigioso torneo de tenis Miami Open, cuyas canchas se montan en el mismo complejo de una manera impresionante.

Sin embargo, es el fútbol lo que también corre con mucha fuerza por sus venas. Además de recibir constantemente a los clubes europeos más grandes en sus giras de pretemporada, el Estadio Miami fue el epicentro del continente hace apenas dos años, al albergar la gran final de la Copa América 2024, donde Argentina se coronó bicampeona tras vencer a Colombia por 1-0.

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El broche de oro de la FIFA en la “Ciudad Mágica”

Miami se consolidó como una de las sedes predilectas del Mundial 2026 gracias a su conectividad, su inmensa diversidad cultural y la fiebre futbolística que desató la llegada de Lionel Messi a la MLS para vestir los colores de Inter Miami, uno de los equipo sensación del último tiempo que supo ganar más adeptos.

La FIFA no dejó nada al azar y le otorgó una enorme relevancia en el calendario: el Estadio Miami albergó un total de 7 partidos a lo largo de la competición (4 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final, 1 de cuartos de final y la cita de hoy por el tercer lugar). En resumen, el duelo de esta tarde entre Francia vs. Inglaterra es el cierre oficial del Mundial 2026 en la Florida. Un duelo histórico para despedir a una de las sedes más vibrantes del torneo por la puerta grande.

DATOS CLAVES

Francia e Inglaterra se enfrentan hoy sábado 18 de julio por el tercer puesto.

se enfrentan hoy sábado 18 de julio por el tercer puesto. El Estadio Miami alberga el partido definitivo con capacidad para 65.000 espectadores.

alberga el partido definitivo con capacidad para 65.000 espectadores. El delantero Kylian Mbappé lidera a la selección francesa en este clásico europeo.