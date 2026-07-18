Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado para disputar el tercer lugar del Mundial 2026, un duelo que servirá para definir al ganador del bronce de la Copa del Mundo tras perder en semifinales. Los franceses llegan golpeados luego de caer ante España, mientras que los ingleses buscarán dejar atrás la agónica derrota sufrida frente a Argentina.
El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones intentarán despedirse de la Copa del Mundo con una victoria y cerrar de la mejor manera su participación. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham y Harry Kane, el choque promete intensidad y buen fútbol.
Ante el poderío y equilibrio de ambas selecciones, en Bolavip decidimos preguntarle al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre franceses e ingleses. La predicción fue tajante: “Ambos llegan golpeados en lo anímico, pero con planteles repletos de estrellas dispuestas a cerrar el torneo con orgullo. Aquí tienes mi pronóstico con el resultado exacto: Francia 3 – 2 Inglaterra, en los 90 minutos reglamentarios”.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026: canales de TV y streaming
Las razones de la IA para el triunfo de Francia
- Eficacia y golpe por golpe: Al ser el partido por el tercer puesto, la presión defensiva suele disminuir, dando paso a un juego mucho más abierto y ofensivo. Kylian Mbappé liderará el ataque galo y abrirá la cuenta temprano aprovechando los espacios que dejará la zaga inglesa.
- La respuesta de los Tres Leones: Inglaterra no se quedará de brazos cruzados. Con Harry Kane y Bukayo Saka buscando revancha tras la eliminación ante Argentina, los británicos lograrán dar vuelta el marcador transitoriamente para ponerse 1-2.
- El banquillo de Deschamps define: En los últimos 20 minutos de juego, la mayor profundidad de plantel de Francia inclinará la balanza. Los cambios de Didier Deschamps surtirán efecto inmediato para empatar y, finalmente, anotar el 3-2 definitivo cerca del final, asegurando el último lugar del podio para Les Bleus antes de que comience la nueva era bajo el mando de Zinedine Zidane.