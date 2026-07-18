Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado para disputar el tercer lugar del Mundial 2026, un duelo que servirá para definir al ganador del bronce de la Copa del Mundo tras perder en semifinales. Los franceses llegan golpeados luego de caer ante España, mientras que los ingleses buscarán dejar atrás la agónica derrota sufrida frente a Argentina.

El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones intentarán despedirse de la Copa del Mundo con una victoria y cerrar de la mejor manera su participación. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham y Harry Kane, el choque promete intensidad y buen fútbol.

Ante el poderío y equilibrio de ambas selecciones, en Bolavip decidimos preguntarle al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre franceses e ingleses. La predicción fue tajante: “Ambos llegan golpeados en lo anímico, pero con planteles repletos de estrellas dispuestas a cerrar el torneo con orgullo. Aquí tienes mi pronóstico con el resultado exacto: Francia 3 – 2 Inglaterra, en los 90 minutos reglamentarios”.

Las razones de la IA para el triunfo de Francia