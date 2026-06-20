Durísimo golpe: Ecuador empata contra Curazao y tiene nuevo puesto en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador empató contra Curazao, y además de caer eliminado en el Mundial, bajó bastante en el ranking FIFA.

La Selección de Ecuador buscó recuperarse de la derrota contra Costa de Marfil y enfrentó a Curazao en la segunda fecha del Mundial. La ‘Tri’ también vio su desenlace reflejado en el ranking FIFA.

La Selección de Ecuador empató contra Curazao y cayó hasta el puesto 30, más allá de que no perdió, la FIFA también resta puntos cuando hay empate contra selecciones que están muy abajo en el ranking.

Ecuador debe también cuidar su resultado en la última fecha contra Alemania para no volver a descender, aunque claro una victoria contra una potencia UEFA lo subiría a más puestos.

Este partido podría marcar la salida de Sebastián Beccacece y el fin de ciclo de varios jugadores en la ‘Tri’, como Enner Valencia, Hernán Galíndez y otros experimentados.

Ecuador, puesto 30 de ranking FIFA.

Ahora Ecuador deberá esperar tropiezos de otras selecciones como Canadá, Noruega, Australia y Corea del Sur para no caer a un peor puesto en el ranking de selecciones.

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Argentina, Francia, España, Inglaterra y Brasil siguen en el top 5; salvo España todas estas selecciones ya sumaron victorias en el Mundial. La prioridad para la ‘Tri’ sigue siendo clasificar a los 16vos.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).