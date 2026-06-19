La Selección de Ecuador podría no renovar a Sebastián Beccacece y uno de los candidatos a reemplazarlo también dirige en el Mundial.

La continuidad de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador está en serias dudas, tanto que siguen saliendo posibles nombres para reemplazarlo una vez finalizado el Mundial 2026. La ‘Tri’ aún se juega la clasificación a la siguiente ronda.

Según el periodista Vito Muñoz, uno de los candidatos a reemplazar a Sebastián Beccacece en Ecuador es Thomas Christiansen, actual DT de Panamá. El danés está dirigiendo con los centroamericanos en el torneo, al que clasificó por segunda ocasión en su historia.

Thomas Christiansen lleva cinco años como seleccionador de Panamá, y pese a su derrota en la jornada abridora contra Ghana tuvo buenos comentarios por el juego del equipo.

AEK Larnaca y el APOEL Nicosia de Chipre, además del Leeds United de Inglaterra y el Unión Saint Gilloise de Bélgica son los clubes en los que ha dirigido Christiansen.

La renovación de Sebastián Beccacece sigue siendo una posibilidad, sin embargo dependerá de cuánto avance Ecuador en el Mundial. La Selección de Ecuador debe ganar a Curazao y al menos empatar con Alemania para clasificar.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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Thomas Christiansen – Selección Panamá.

En resumen