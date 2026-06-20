Ecuador vs. Curazao HOY: Alineaciones para el partido por el grupo E del Mundial

La Selección de Ecuador enfrenta a Curazao por la segunda fecha del Mundial y hay ya posibles alineaciones de ambos equipos.

La Selección de Ecuador tiene su segundo del Mundial 2026 partido contra Curazao, encuentro que tiene a la ‘Tri’ con la absoluta obligación de ganar. Sebastián Beccacece corrigió tras las críticas del partido contra Costa de Marfil e hizo cambios en el once.

Ángelo Preciado saltará de titular como lateral derecho para formar línea de cuatro defensores, Piero Hincapié repetirá como lateral izquierdo pero esta vez tendrá a los extremos para ayudarlo con la cobertura.

Denil Castillo sería la sorpresa del once en el medio campo, el volante debutará en una Copa del Mundo. La idea es que él sea el fijo en la cobertura para soltar a Moisés Caicedo y Pedro Vite.

Posibles alineaciones del Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Mundial

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.

Angelo Preciado sería titular para enfrentar a Curazao. Foto: Getty

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