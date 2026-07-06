Messi, Haaland y Mbappé ya luchan por la Bota de Oro más cara de la historia de los Mundiales

Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lionel Messi. De ahí parece que saldrá la Bota de Oro de esta Copa del Mundo salvo un giro de 180°. La dupla conformada por el francés y el noruego compiten con un argentino al que sus treinta y nueve años de edad no sacan de la disputa por uno de los trofeos más reñidos en toda la historia de los Mundiales. Será el premio al máximo goleador del certamen más caro de todos los tiempos.

Tras el doblete del delantero del Manchester City ante Brasil llegamos a un récord sin precedentes. Nunca en noventa y cuatro años de historia de la Copa del Mundo tres futbolistas tenían siete goles cuando ni siquiera se han terminado de disputar todos los partidos de octavos de final de una sola edición. Si bien para este verano la FIFA había introducido un partido extra gracias al aumento de cupos, no olvidemos que incluso nombres como Haaland descansaron en el partido ante Francia por la fase de grupos.

Haaland es el último en sumarse a dicho número de goles en una edición del Mundial marcada por las grandes estrellas. Mbappé ha anotado en todos los partidos que ha disputado hasta la fecha en este verano, salvo en el encuentro frente a Noruega de la fase de grupos. Messi, por su parte, ha visto portería en cada uno de los compromisos que le han unido a una Selección Argentina con la cual lucha por la Bota de Oro de la Copa del Mundo mientras pretende defender la corona obtenida en Qatar.

Se trata de la primera vez en la historia de los Mundiales que tres futbolistas alcanzan los siete goles cuando todavía les pueden quedar hasta tres partidos por delante. Argentina definirá si su camino termina o no a lo largo de las próximas horas frente a Egipto, pero lo hará con un Messi absolutamente estelar y que a sus treinta y nueve años compite con futbolistas que le sacan prácticamente una década y media de ventaja física. Es la Bota de Oro más cara de la historia de los Mundiales.

Haaland empató a Mbappé y Messi tras su doblete: GETTY

Por lo pronto, Haaland y Mbappé ya tienen rival para el encuentro de cuartos de final. Francia se medirá ante Marruecos en una repetición de las semifinales de Qatar 2022. Los vikingos se meten por primera vez entre los ojo mejores de la historia del certamen y tendrán que medirse ante Inglaterra por un lugar en semifinales. Argentina, como decimos, tiene a Egipto por delante en octavos y para los cuartos de final aparece un posible enfrentamiento ante selecciones de la talla de Suiza o Colombia.

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Mbappé sabe que Messi seguirá marcando

“Estoy convencido de que Leo va a marcar más goles, así que realmente no me centro en eso; me fijo más en los rivales a los que podríamos enfrentarnos y en lo cerca que estamos de nuestro objetivo, que es la final”, reflexiones del delantero tras el triunfo ante Suecia en los dieciseisavos. Ahora se viene Marruecos para Kylian y una Francia que ha sido la más sólida del torneo hasta la fecha.

Haaland, una máquina perfecta en Noruega

El delantero de solo veinticinco años ya tiene 7 goles en mundiales en apenas 4 partidos. Una marca que explica al 100% su rendimiento con una selección de Noruega con la que tiene 62 en 54 partidos oficiales. Hablamos de una actuación a nivel numérico que supone que Haaland marca, como mínimo de la mano de su nación, cada sesenta y ocho minutos. Androide total.

Datos claves

El delantero Erling Haaland acumula 62 goles en 54 partidos oficiales con Noruega.

acumula 62 goles en 54 partidos oficiales con Noruega. Los futbolistas Messi, Haaland y Mbappé registran siete goles cada uno en el torneo.

registran siete goles cada uno en el torneo. El capitán argentino Lionel Messi compite por el trofeo a sus 39 años de edad.