Predicción Mundial 2026: El resultado exacto del Ecuador vs. Curazao según la IA

La Selección de Ecuador jugará contra Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Inteligencia Artificial le da la victoria.

La Selección de Ecuador enfrenta la fecha 2 del Mundial 2026 enfrentando a Curazao, el encuentro es de vital importancia para la ‘Tri’. Cualquier cosa que no sea victoria, dejará a los sudamericanos eliminados, para buena suerte todos los análisis y predicciones dan como ganadores a Ecuador.

La Inteligencia Artificial da como resultado un 3-0 a favor de Ecuador, la IA señala que la ‘Tri’ tiene jugadores ampliamente superiores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho.

La diferencia de nivel también es otro punto a destacar en el Mundial 2026, y es que la Tri tuvo buenos momentos contra Costa de Marfil mientras que Curazao fue goleado y superado 7-1 contra Alemania.

A día de hoy, Ecuador está clasificado vía la tabla de mejores terceros de cada grupo, mientras que Curazao está al fondo al ser el equipo con 0 puntos y peor gol diferencia.

La Selección de Ecuador debe ganar este partido, si es por más goles que Costa de Marfil, y luego al menos empatar contra Alemania para con 4 puntos meterse más arriba en los terceros mejores.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Publicidad