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Jugadores de la Selección de Ecuador reaparecen tras ser eliminados del Mundial y generan indignación: “Deberían renunciar”

La Selección de Ecuador y sus jugadores reaparecen tras la eliminación del Mundial 2026 pero los hinchas cuestionaron a los 'tricolores'.

Indignó a varios: Lo que aparecen haciendo los jugadores de Ecuador tras ser eliminados en el Mundial
Indignó a varios: Lo que aparecen haciendo los jugadores de Ecuador tras ser eliminados en el Mundial

La Selección de Ecuador cayó eliminada del Mundial 2026 ya hace cerca de una semana y los jugadores reaparecen, sin embargo la primera acción de algunos de sus futbolistas los vuelve a poner en la mira de las críticas. Hinchas en redes cuestionaron nuevamente a la ‘Tri’.

En redes sociales se hicieron virales fotos de jugadores como Piero Hincapié, William Pacho y Kendry Páez en un club nocturno en Estados Unidos. Las imágenes serían en una discoteca de Miami.

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Las imágenes se llenaron de comentarios como: “Decepcionaron a un país y luego salen a pasear”, “se les nota muy ´sufridos’ por la eliminación”, “no deben volver más”, escribieron.

Otros, con un tono más sensato, recordaron que los jugadores fueron liberados y se encuentran de vacaciones tras una temporada entera, por lo que tienen derecho a hacer uso de su tiempo libre con voluntad.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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