Esto dice el reglamento FIFA sobre reemplazar a Jhon Córdoba en el Mundial antes de octavos de final

¿Puede Néstor Lorenzo llamar a otro delantero de urgencia? Esto es lo que dicta el reglamento FIFA para reemplazar a Jhon Córdoba en el Mundial.

Primer golpe duro para la Selección Colombia en el Mundial 2026. Se confirmó que Jhon Córdoba se pierde por lesión el resto de la Copa del Mundo y surgió la gran duda: ¿Se puede reemplazar antes del partido vs. Suiza en octavos de final? El reglamento FIFA es claro al respecto.

Córdoba era el único de los 26 jugadores de Colombia que llegaba al Mundial en un proceso de recuperación por algunas molesias físicas. El entrenador Néstor Lorenzo lo cuidó en el primer partido de fase de grupos ante Uzbekistán y vio sus primeros 32 minutos en el 1-0 a República Democrática del Congo.

Luego de ser titular en el empate 0-0 con Portugal, Jhon Córdoba volvió a ser inicialista ante Ghana por los 16avos de final del Mundial. Sin embargo, el delantero tuvo que ser sustituido al minuto ocho del primer tiempo, y el periodista Rene Wehdeking, del canal ‘Win Sports’, confirmó que se pierde el resto de la Copa del Mundo por una lesión en el músculo aductor de la pierna izquierda.

Esto dice el reglamento FIFA sobre reemplazar a Jhon Córdoba en el Mundial

La lesión de Jhon Córdoba en Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

Según el apartado 24.2 del artículo 24 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jhon Córdoba no podrá ser reemplazado por la Selección Colombia antes de los octavos de final porque “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. La federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto”. Solo si la lesión es de uno de los arqueros convocados, FIFA si permite reemplazarlo “por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final”.

Rival, estadio y ciudad de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial

La Selección Colombia enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio a las 3:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio BC Place, de Vancouver, por una de las llaves de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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