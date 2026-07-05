Bélgica jugaría bajo protesta en octavos por el escándalo de Balogun y Estados Unidos: Respuesta a FIFA

De un momento a otro estalló el primer escándalo de los octavos de final del Mundial 2026. FIFA, en una decisión inesperada, le quitó la suspensión a Folarin Balogun por ser expulsado en 16vos de final y lo habiltó para jugar el partido contra Bélgica. La Real Federación Belga de Fútbol no dudó en responderle.

“La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun apto para jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle). La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente. Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante esta Copa Mundial de la FIFA“, empezó diciendo el comunicado oficial y lo más picante estaba por venir.

Luego de afiirmar que tienen como premisa “salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo“, Bélgica dejó claro que “está estudiando todas las opciones posibles” para el partido ante Estados Unidos en los octavos de final. ¿Esto que quiere decir?

Bélgica jugaría bajo protesta en octavos por el escándalo de Balogun y Estados Unidos

La expulsión de Balogun en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Al afirmar que está estudiando todas las opciones posibles por la decisión de FIFA de habilitar al goleador de Estados Unidos Folarin Balogun a pesar de que había sido expulsado por un claro pisotón al tobillo derecho de Tarik Muharemovic, Bélgica podría contemplar los siguientes tres escenarios en vísperas del partido ante USA en los octavos de final:

Presentar un recurso de emergencia ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para intentar bloquear la decisión de la FIFA.

(Tribunal de Arbitraje Deportivo) para intentar bloquear la decisión de la FIFA. Exigir aclaraciones formales a la Comisión Disciplinaria.

Disputar el partido ‘bajo protesta’, lo que dejaría la puerta abierta a acciones legales o apelaciones si el resultado final (y la actuación de Balogun) los perjudica directamente.

Publicidad

La reacción del DT de Bélgica al saber que habilitaron a Folarin Balogun

“No sabía que en la Copa del Mundo y en la FIFA el 5 de julio es en realidad el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes. No estamos defendiendo a la selección nacional ni a la federación, estamos defendiendo al fútbol y la integridad“, afirmó Rudi García. DT de Bélgica, sobre la suspensión de la expulsión de Folarin Balogun en el Mundial.

Encuesta¿En cuál fase fue expulado Folarin Balogun en el Mundial? ¿En cuál fase fue expulado Folarin Balogun en el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave