James Rodríguez tiene heredero: Erling Haaland igualó su registro tras el doblete ante Brasil

El noruego hace historia con su doblete ante Brasil. Desde el Mundial del 2014 no se veía a nadie igualar este registro de James Rodríguez.

Erling Haaland es sin duda el nombre del día en la Copa del Mundo. El delantero de Noruega consiguió con su doblete mantener el invicto de su nación frente a la Verdeamarelha por copas del mundo e igualmente meterse en uno de los registros más históricos del certamen. No se veía nada igual en el gran torneo de la FIFA antes de la actuación de James Rodríguez con Colombia en el año 2014.

Concretamente gracias a sus dos goles de las últimas horas, Haaland se convierte en el primer jugador desde lo hecho por James Rodríguez en el año 2014 que marca en cada uno de sus primeros cuatro partidos por la Copa del Mundo. Una marca absolutamente histórica por parte del cafetero y que el delantero del Manchester City iguala. Son los únicos dos jugadores que lo han hecho a lo largo de todo el siglo XXI.

Si repasamos la historia entera de los Mundiales veremos que la lista apenas tiene trece integrantes. Antes de los nombres mencionados apareció el de Christian Vieri de la mano de Italia en el Mundial de Francia 1998. Antes de ello hay que devolverse hasta 1970 para encontrar a Gerd Müller con Alemania firmando algo similar en el Mundial de México. El peruano Teófilo Cubillas también lo haría en dicha edición del certamen.

Haaland firmó una jornada histórica, donde tanto su cabezazo como su zurdazo desde fuera del área eliminaron a Brasil de manera tajante. El delantero del Manchester City ya tiene siete goles en esta edición de la Copa del Mundo y lucha por la Bota de Oro junto a nombres de calibre como Lionel Messi o Kylian Mbappé. En caso de marcarle a Inglaterra por los cuartos de final del certamen, también igualará a James Rodríguez como uno de los pocos jugadores que anotaron en sus cinco primeros partidos en la historia del torneo de la FIFA.

Desde James ningún jugador marcaba en sus cuatro primeros partidos en Mundiales: GETTY

Inglaterra y Noruega se verán las caras el día 11. Lo harán en el estadio de Miami buscando un lugar en las semifinales del certamen. Todavía quedan varios partidos para conocer a su potencial rival antes de la definición del 19 de julio en Nueva Jersey, pero podrían aparecer en el camino selecciones de la talla de Colombia o Argentina. Egipto y Suiza son los únicos que pueden evitar este destino para vikingos o los tres leones.

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Lágrimas para un Haaland emotivo

“He alcanzado mi mejor nivel un par de veces en este torneo, pero de vez en cuando vuelvo a lograrlo. Si tengo una o dos oportunidades, normalmente las convierto en gol. No sé cómo lo hago, pero así soy. Se trata de estar concentrado”, analizaba el goleador tras meter a su nación entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Es la primera vez que ocurre.

Noruega, el padre de Brasil

La historia sigue diciendo que los nórdicos son el único seleccionado que jamás ha perdido frente a Brasil. En cinco partidos disputados hasta la fecha, Noruega se llevó tres victorias y dos empates ante el combinado con más títulos de la historia de la Copa del Mundo. El último antecedente antes de lo visto en las últimas horas en Nueva Jersey llegó en la edición de Francia 1998. En aquella ocasión, eso sí, fue por la tercera jornada de la fase de grupos y con el combinado sudamericano ya clasificado.

Datos claves

El delantero Erling Haaland anotó un doblete con Noruega y eliminó a Brasil.

anotó un doblete con Noruega y eliminó a Brasil. Haaland igualó a James Rodríguez al marcar en sus primeros cuatro partidos mundialistas.

al marcar en sus primeros cuatro partidos mundialistas. El atacante alcanzó 7 goles en el torneo antes de enfrentar a Inglaterra.