No anotó goles ni ganó un partido en el Mundial pero fue ofrecido a ser nuevo entrenador de Ecuador

La Selección de Ecuador sigue recibiendo carpetas para el puesto de entrenador luego de la salida de Sebastián Beccacece.

La Selección de Ecuador sigue con el pendiente de cerrar lo más pronto posible a su nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026. Mientras tanto a la FEF le siguen acercando carpetas de entrenadores, algunos de renombre y otros no tanto.

Según medios locales, la carpeta de Thomas Christiansen fue ofrecida a la Selección de Ecuador. El DT de Panamá lleva cinco años con los centraoemericanos pero este Mundial se fue con tres derrotas y cero goles anotados.

La idea del DT era ser renovado por Panamá sin embargo un cambio de directiva podría extender la espera hasta ya el 2027, mientras que Christiansen quiere tener su futuro asegurado lo más pronto posible.

En tema salarial, se conoce que el DT europeo percibe cerca de 100 mil dólares mensuales, es decir 1.2 millones de dólares al año. En caso de que se le pague una cifra similar, el DT cobraría la mitad que Beccacece.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

Thomas Christiansen en el Mundial 2026..

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En resumen